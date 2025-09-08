РУС
На оккупированной ЗАЭС нарушены шесть из семи столпов ядерной безопасности, - Гросси

гросси,рафаэль

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС остается нестабильной. По его словам, на станции нарушены шесть из семи "столпов ядерной безопасности".

Об этом Гросси заявил во время выступления перед Советом управляющих Агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор агентства отметил, что на ЗАЭС осталась только одна внешняя линия электропередачи, что создает "серьезные риски для безопасности". Сейчас все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один из них не может быть безопасно запущен.

Кроме этого, Гросси рассказал, что уровень воды в охлаждающем бассейне снизился до 13,4 м, близко к критическому порогу в 12 м, ниже которого системы охлаждения выходят из строя.

В МАГАТЭ добавили, что продолжающиеся боевые действия вблизи станции вызывают серьезное беспокойство и увеличивают риски.

Гроссі, уточнюй, що перший стовп - незакона окупація ЗАЕС ****** і його касапами!
08.09.2025 23:12 Ответить
Валіть сьомий стовп безпеки !
Ядерна війна, так ядерна війна !

Це невідворотно.....

.
08.09.2025 23:36 Ответить
занепокоення!
це головне слово 21 віку!
08.09.2025 23:12 Ответить
за ним вже на підході останнє слово 21 століття - упокоєння!
09.09.2025 00:35 Ответить
Про три стовпи безпеки розповіли. А про ще 4 стовпи коли розкажуть?
08.09.2025 23:18 Ответить
Коли у Європі лічільники Гейгера волати почнуть.
08.09.2025 23:27 Ответить
Прийшов час висловити легку стурбованість?
09.09.2025 00:04 Ответить
09.09.2025 00:38 Ответить
 
 