На оккупированной ЗАЭС нарушены шесть из семи столпов ядерной безопасности, - Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС остается нестабильной. По его словам, на станции нарушены шесть из семи "столпов ядерной безопасности".

Об этом Гросси заявил во время выступления перед Советом управляющих Агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор агентства отметил, что на ЗАЭС осталась только одна внешняя линия электропередачи, что создает "серьезные риски для безопасности". Сейчас все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один из них не может быть безопасно запущен.

Кроме этого, Гросси рассказал, что уровень воды в охлаждающем бассейне снизился до 13,4 м, близко к критическому порогу в 12 м, ниже которого системы охлаждения выходят из строя.

В МАГАТЭ добавили, что продолжающиеся боевые действия вблизи станции вызывают серьезное беспокойство и увеличивают риски.

