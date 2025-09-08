ЕС заявил, что действия России в Украине создают серьезную угрозу ядерной безопасности и МАГАТЭ

Евросоюз считает, что незаконная военная агрессия России и захват Запорожской АЭС представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности и работы мониторинговых миссий МАГАТЭ.

Об этом говорится в заявлении делегации ЕС на заседании Совета управляющих агентства.

В документе отмечается, что военные действия РФ возле украинских атомных станций подрывают стабильность и создают риски для соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности. ЕС призвал Секретариат МАГАТЭ предоставить обновленную информацию о работе по рассмотрению проблем безопасности во время вооруженных конфликтов.

К заявлению присоединились Украина, а также Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Молдова.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной: шесть из семи ключевых принципов ядерной безопасности нарушены, уровень воды в охлаждающем бассейне снизился до 13,4 м, а станция имеет только одну внешнюю линию электропередачи. Все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки.

