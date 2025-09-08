ЄС заявив, що дії Росії в Україні створюють серйозну загрозу ядерній безпеці й МАГАТЕ

Євросоюз вважає, що незаконна військова агресія Росії та захоплення Запорізької АЕС становлять серйозну загрозу для ядерної безпеки й роботи моніторингових місій МАГАТЕ.

Про це йдеться у заяві делегації ЄС на засіданні Ради керуючих агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що воєнні дії РФ біля українських атомних станцій підривають стабільність та створюють ризики для дотримання семи основних принципів ядерної безпеки. ЄС закликав Секретаріат МАГАТЕ надати оновлену інформацію про роботу з розгляду проблем безпеки під час збройних конфліктів.

До заяви приєдналися Україна, а також Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ісландія, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Молдова.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною: шість із семи ключових принципів ядерної безпеки порушені, рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, а станція має лише одну зовнішню лінію електропередачі. Усі шість реакторів перебувають у стані холодного зупину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодні санкції не змусять РФ змінити курс щодо України, - Пєсков