На окупованій ЗАЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки, - Гроссі

гроссі,рафаель

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС залишається нестабільною. За його словами, на станції порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки".

Про це Гроссі заявив під час виступу перед Радою керуючих Агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор агентства зазначив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Наразі всі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений.

Крім цього, Гроссі розповів, що рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, близько до критичного порогу в 12 м, нижче за який системи охолодження виходять з ладу.

У МАГАТЕ додали, що тривалі бойові дії поблизу станції викликають серйозне занепокоєння і збільшують ризики.

Гроссі, уточнюй, що перший стовп - незакона окупація ЗАЕС ****** і його касапами!
08.09.2025 23:12 Відповісти
Валіть сьомий стовп безпеки !
Ядерна війна, так ядерна війна !

Це невідворотно.....

.
08.09.2025 23:36 Відповісти
занепокоення!
це головне слово 21 віку!
08.09.2025 23:12 Відповісти
за ним вже на підході останнє слово 21 століття - упокоєння!
09.09.2025 00:35 Відповісти
Про три стовпи безпеки розповіли. А про ще 4 стовпи коли розкажуть?
08.09.2025 23:18 Відповісти
Коли у Європі лічільники Гейгера волати почнуть.
08.09.2025 23:27 Відповісти
Прийшов час висловити легку стурбованість?
09.09.2025 00:04 Відповісти
09.09.2025 00:38 Відповісти
 
 