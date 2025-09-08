На окупованій ЗАЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки, - Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС залишається нестабільною. За його словами, на станції порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки".

Про це Гроссі заявив під час виступу перед Радою керуючих Агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор агентства зазначив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Наразі всі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений.

Крім цього, Гроссі розповів, що рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, близько до критичного порогу в 12 м, нижче за який системи охолодження виходять з ладу.

У МАГАТЕ додали, що тривалі бойові дії поблизу станції викликають серйозне занепокоєння і збільшують ризики.

