Более полутысячи российских дронов и ракет зафиксировали с начала года вокруг украинских АЭС, - Минэнерго

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук приняла участие в 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, где призвала международное сообщество принять срочные меры для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на украинских АЭС из-за преступных действий России.

"Российская оккупация Запорожской АЭС - это акт ядерного пиратства, который угрожает не только Украине, но и всему миру. Необходимо гарантировать полный доступ экспертов МАГАТЭ ко всем зонам станции и создать международный механизм контроля над ЗАЭС для ее демилитаризации и возвращения под суверенный контроль Украины", - сказала Гринчук.

Она подчеркнула, что действия России несовместимы с культурой ядерной безопасности и защищенности, они игнорируют международные нормы и Устав МАГАТЭ, разрушают доверие к системе международных гарантий и создают постоянные риски для Украины, Европы и всего мира. Украина выступила против включения России в Совет управляющих МАГАТЭ.

Гринчук обратила внимание присутствующих на то, что ЗАЭС сейчас находится в условиях внепроектной угрозы. В частности, разрушен основной источник водоснабжения для охлаждения реакторов, станция девять раз полностью теряла внешнее электроснабжение. Из-за постоянных российских обстрелов сейчас функционирует только одна из десяти линий электропередач, что увеличивает риск полного обесточивания.

Кроме того, глава Минэнерго сообщила, что только с начала 2025 года зафиксировано более полутысячи пролетов российских беспилотников и ракет в 30-километровых зонах наблюдения вокруг украинских АЭС.

С начала полномасштабного вторжения умышленные удары России 13 раз приводили к полной потере внешнего электроснабжения атомных станций Украины.

"Мир не может терпеть ядерный шантаж. Мы призываем все государства-члены МАГАТЭ быть едиными, дать решительный и скоординированный ответ, подтвердив, что мир, безопасность и международное право должны преобладать без исключений. Ядерная энергия никогда не должна превращаться в оружие войны", - подчеркнула Гринчук.