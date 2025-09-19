МАГАТЭ приняло резолюцию о возвращении Запорожской АЭС Украине

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию с призывом восстановить контроль Украины над Запорожской АЭС, представляющей угрозу ядерной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Документ, который поддержали 62 государства-члена МАГАТЭ, призывает Российскую Федерацию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее возвращению под полный контроль Украины.

Резолюция была инициирована Украиной при поддержке ее международных партнеров и стала еще одним важным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий России, которые ставят под угрозу ядерную безопасность всего континента.

"Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса "за" являются четким сигналом цивилизованного мира: ядерный терроризм недопустим, и оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно передана под контроль Украины", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Резолюция содержит прямой призыв к немедленному выводу всего несанкционированного военного и другого персонала с ЗАЭС. Документ также подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

Резолюция также подтвердила важность продолжения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на постоянные попытки России помешать ее деятельности.

Присутствие экспертов МАГАТЭ гарантирует, что все инциденты, риски и атаки будут зафиксированы и вынесены на международный уровень для дальнейшего рассмотрения. Также резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении Нового безопасного конфайнмента, что создает дополнительные риски для международной ядерной безопасности.