МАГАТЭ приняло резолюцию о возвращении Запорожской АЭС Украине

Градирня ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию с призывом восстановить контроль Украины над Запорожской АЭС, представляющей угрозу ядерной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Документ, который поддержали 62 государства-члена МАГАТЭ, призывает Российскую Федерацию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее возвращению под полный контроль Украины.

Резолюция была инициирована Украиной при поддержке ее международных партнеров и стала еще одним важным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий России, которые ставят под угрозу ядерную безопасность всего континента.

"Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса "за" являются четким сигналом цивилизованного мира: ядерный терроризм недопустим, и оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно передана под контроль Украины", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Резолюция содержит прямой призыв к немедленному выводу всего несанкционированного военного и другого персонала с ЗАЭС. Документ также подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 500 российских дронов и ракет зафиксировали с начала года вокруг украинских АЭС, - Минэнерго

Резолюция также подтвердила важность продолжения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на постоянные попытки России помешать ее деятельности.

Присутствие экспертов МАГАТЭ гарантирует, что все инциденты, риски и атаки будут зафиксированы и вынесены на международный уровень для дальнейшего рассмотрения. Также резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении Нового безопасного конфайнмента, что создает дополнительные риски для международной ядерной безопасности.

+4
Довго думав гроссі..., все не міг визначитись, бідолага.
19.09.2025 07:33 Ответить
+3
А наш президент що думав, коли розміновував Чонггар і відводив наші війська? Непогано так жити - винні всі тільки не той, хто по Конституції відповідає за державу.
19.09.2025 07:37 Ответить
+3
на сайті МАГАТЕ поки такої інформації немає.
почекаю офіційної заяви.
19.09.2025 08:11 Ответить
Мабуть треба привітати породіллю - нарешті розродилась.
19.09.2025 07:26 Ответить
19.09.2025 08:11 Ответить
19.09.2025 07:33 Ответить
19.09.2025 07:37 Ответить
він побачив мир в дупі пуйла
19.09.2025 07:39 Ответить
образився шо не пускають на ЗАЕС
19.09.2025 07:38 Ответить
Заклики оклики резолюції , меморандуми , санкції , ще не придумали такий папір який би дав по голові москалю .
19.09.2025 07:40 Ответить
Гроссі пукнув з Відня.
19.09.2025 07:49 Ответить
Гроссі, не забудь про це сказати *****. Чи він тебе вже послав?
19.09.2025 07:49 Ответить
Зі 171 країн членів МАГАТЕ підтримали резолюцію аж 62, це точно "ПЕРЕМОГА"???
19.09.2025 07:59 Ответить
А ви повний список тих країн бачили? Яке над діло до того, як проголосував наприклад Ватикан?
Пригадуєте? - "Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі" Джерело: https://censor.net/ua/n3512374
То що, нам тепер не варто боятися вторгнення орд Буркіна-Фасо з космосу?
19.09.2025 08:15 Ответить
хоч шось.
19.09.2025 08:46 Ответить
зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом а потім звинувачує західних партнерів та міжнародні організації, на кшталт МАГАТЕ, у недостатній допомозі та недієздатності.
19.09.2025 08:58 Ответить
Потужно! Головне,що швидко!!
19.09.2025 09:03 Ответить
 
 