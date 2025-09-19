МАГАТЭ приняло резолюцию о возвращении Запорожской АЭС Украине
Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию с призывом восстановить контроль Украины над Запорожской АЭС, представляющей угрозу ядерной безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Документ, который поддержали 62 государства-члена МАГАТЭ, призывает Российскую Федерацию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее возвращению под полный контроль Украины.
Резолюция была инициирована Украиной при поддержке ее международных партнеров и стала еще одним важным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий России, которые ставят под угрозу ядерную безопасность всего континента.
"Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса "за" являются четким сигналом цивилизованного мира: ядерный терроризм недопустим, и оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно передана под контроль Украины", - заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Резолюция содержит прямой призыв к немедленному выводу всего несанкционированного военного и другого персонала с ЗАЭС. Документ также подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.
Резолюция также подтвердила важность продолжения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на постоянные попытки России помешать ее деятельности.
Присутствие экспертов МАГАТЭ гарантирует, что все инциденты, риски и атаки будут зафиксированы и вынесены на международный уровень для дальнейшего рассмотрения. Также резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении Нового безопасного конфайнмента, что создает дополнительные риски для международной ядерной безопасности.
почекаю офіційної заяви.
Пригадуєте? - "Росія та Буркіна-Фасо підписали угоду про відмову від розміщення зброї в космосі" Джерело: https://censor.net/ua/n3512374
То що, нам тепер не варто боятися вторгнення орд Буркіна-Фасо з космосу?
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.
І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом а потім звинувачує західних партнерів та міжнародні організації, на кшталт МАГАТЕ, у недостатній допомозі та недієздатності.