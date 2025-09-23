РУС
Новости Оккупация Россией ЗАЭС
На ЗАЭС произошел блэкаут - уже десятый за время российской оккупации

На Запорожской АЭС снова произошел блэкаут

Во вторник, 23 сентября, на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации станции россиянами.

Об этом сообщило Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

Из-за этого ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизель-генераторов. В Минэнерго отметили, что это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции.

С начала оккупации Запорожская АЭС неоднократно подвергалась отключениям из-за российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры, отмечает министерство.

"Сегодняшний инцидент в очередной раз доказывает, что российская оккупация является главной угрозой для безопасной работы ЗАЭС", - добавили в Минэнерго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ приняло резолюцию о возвращении Запорожской АЭС Украине

оккупация (10301) Минэнерго (382) Запорожская АЭС (745) блэкаут (34)
Блэкаут должен быть в Москве.
23.09.2025 18:42 Ответить
Вже є - блекаут головного мозку...
23.09.2025 18:55 Ответить
Це проблеми окупанта
23.09.2025 19:09 Ответить
 
 