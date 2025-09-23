Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни, – Зеленський в Радбезі ООН

Президент РФ Володимир Путін боїться перемовин з Україною про закінчення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російський представник тут присутній, але, звичайно, не той, хто приймає реальні рішення. Цей чоловік боїться сісти віч-на-віч з Україною та світом і відкрито зізнатися, що хоче лише війни. Натомість Путін відправляє делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття, а коли він з'являється за кордоном, у Пекіні чи деінде, то лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії", - сказав Зеленський.

Він додав, що РФ щодня вбиває українців, руйнує міста України та не залишає жодних ознак того, що колись повернеться до принципів Статуту ООН.

Зеленський повідомив, що також обговорив з президентом США "кілька хороших ідей", як досягти миру, і сподівається, що вони спрацюють. "Я вдячний за цю зустріч, і ми очікуємо, що дії Америки підштовхнуть Росію до миру", - зазначив він.

За словами президента, сьогодні Україна будує нову архітектуру безпеки разом із Великою Британією, Францією та вже більш ніж 30 країнами в "Коаліції охочих".

"Якби ми могли зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи, яка б блокувала російські ракети і дрони, це змусило б Росію припинити свої атаки з повітря, тому що все могло б бути заблоковано, і Путін був би змушений сидіти тут або в іншому поважному місці і шукати правду на землі. Якщо в небі немає війни, Росія не може продовжувати воювати на землі", - наголосив Зеленський.

