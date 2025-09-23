Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни, – Зеленський в Радбезі ООН
Президент РФ Володимир Путін боїться перемовин з Україною про закінчення війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Російський представник тут присутній, але, звичайно, не той, хто приймає реальні рішення. Цей чоловік боїться сісти віч-на-віч з Україною та світом і відкрито зізнатися, що хоче лише війни. Натомість Путін відправляє делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття, а коли він з'являється за кордоном, у Пекіні чи деінде, то лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії", - сказав Зеленський.
Він додав, що РФ щодня вбиває українців, руйнує міста України та не залишає жодних ознак того, що колись повернеться до принципів Статуту ООН.
Зеленський повідомив, що також обговорив з президентом США "кілька хороших ідей", як досягти миру, і сподівається, що вони спрацюють. "Я вдячний за цю зустріч, і ми очікуємо, що дії Америки підштовхнуть Росію до миру", - зазначив він.
За словами президента, сьогодні Україна будує нову архітектуру безпеки разом із Великою Британією, Францією та вже більш ніж 30 країнами в "Коаліції охочих".
"Якби ми могли зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи, яка б блокувала російські ракети і дрони, це змусило б Росію припинити свої атаки з повітря, тому що все могло б бути заблоковано, і Путін був би змушений сидіти тут або в іншому поважному місці і шукати правду на землі. Якщо в небі немає війни, Росія не може продовжувати воювати на землі", - наголосив Зеленський.
Не знаю, особисто для мене абсолютно вражаючий той факт, що через 3,5 роки повномасштабної війни (і 8 років до цього війни в рамках АТО) Україна не просто тримається, але ще й зберігає здатність розраховувати НА СЕБЕ в умовах зовнішньополітичної обстановки, що погіршується.
Багато хто не усвідомлює, але 3,5 роки - це той термін, за який розвалювалися цілі імперії - не те що невеликі держави.
Наведу фрагмент із недавнього https://www.youtube.com/live/RtkJBeGsQMY?si=l3_-3KawgRL49DqC ефіру українського публіциста Віталія Портникова:
💬«Мені зараз кажуть, що багато українців не бажають брати участь у захисті країни.
Але я хочу вам нагадати, що ми з вами зараз обговорюємо ситуацію ТРИХ З ПОЛОВИНОЮ РОКІВ ВІЙНИ.
Я завжди говорю: для того, щоб зрозуміти, що було через 3,5 РОКИ великої війни у воюючих країнах, не згадуйте якусь Зимову війну СРСР із Фінляндією, яка тривала 3,5 МІСЯЦІ.
Ви пам'ятаєте, який був рівень народного підйому в Україні через 3,5 МІСЯЦЯ війни? Ймовірно, не менший, ніж у Фінляндії у 1930-ті.
Ви не про місяці думайте, а про роки.
Додайте, скажімо, до 1914 року 3,5 року - і ви отримаєте Жовтневу революцію, переворот у Петрограді, армію, що повністю розвалилася, хоча вона і не програвала війну, політичну боротьбу, знищення держави, повалення імператора.
Ось що відбувається через 3,5 роки великої війни.
Згадайте 3,5 року для Німеччини (після 1914, - прим.) - капітуляція армії у ситуації, коли жодного, ЖОДНОГО іноземного солдата був на німецької території.
Згадайте 3,5 роки для Австро-Угорщини - вона просто ЗНИКЛА. Перетворилася на багато різних країн.
Розумієте? Ось що буває із суспільством, коли так довго триває війна.
Тому я вам чесно скажу, що українське суспільство, як суспільство, яке живе в такій нескінченній війні, ще дуже добре тримається. Ми просто цього не усвідомимо, тому що не усвідомимо історичних паралелей, повірте мені».
Орбан не готовий...
Прутєн не хоче...
Тобто всі вавє заважають...
Він жеж все підготував - провів мобілізацію вчасно, замінував всі кордони і мости, не зупиняв ракетних програм, не грабував бюджет на дорожних аферах, створив уряд національної єдності, не знімав клістрони з ППО, не зривав операції військової розвідки -так старається, а всі навкруги заважають...
БЛТЬ...
Маскулінна бубочка.
Бойсябойчик.
ТА НЕ БОЇТЬСЯ!! просто в чому сенс? - умови не мінються і не мінялись. Знищення мови, віри, етносу. НІ? - війна. Тому і зустріч ні про що. Якщо погодимся - Путін приїде і буде ЗЕ "перемовини".