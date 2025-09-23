УКР
Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни, – Зеленський в Радбезі ООН

Зеленський на Радбезі ООН

Президент РФ Володимир Путін боїться перемовин з Україною про закінчення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російський представник тут присутній, але, звичайно, не той, хто приймає реальні рішення. Цей чоловік боїться сісти віч-на-віч з Україною та світом і відкрито зізнатися, що хоче лише війни. Натомість Путін відправляє делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття, а коли він з'являється за кордоном, у Пекіні чи деінде, то лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії", - сказав Зеленський.

Він додав, що РФ щодня вбиває українців, руйнує міста України та не залишає жодних ознак того, що колись повернеться до принципів Статуту ООН.

Зеленський повідомив, що також обговорив з президентом США "кілька хороших ідей", як досягти миру, і сподівається, що вони спрацюють. "Я вдячний за цю зустріч, і ми очікуємо, що дії Америки підштовхнуть Росію до миру", - зазначив він.

Читайте: Тепер Трамп довіряє набагато більше мені щодо фронту, ніж Путіну, - Зеленський

За словами президента, сьогодні Україна будує нову архітектуру безпеки разом із Великою Британією, Францією та вже більш ніж 30 країнами в "Коаліції охочих".

"Якби ми могли зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи, яка б блокувала російські ракети і дрони, це змусило б Росію припинити свої атаки з повітря, тому що все могло б бути заблоковано, і Путін був би змушений сидіти тут або в іншому поважному місці і шукати правду на землі. Якщо в небі немає війни, Росія не може продовжувати воювати на землі", - наголосив Зеленський.

Читайте також: ЗСУ за цей місяць деокупували 360 км² і оточили 1000 російських солдатів, - Зеленський

+4
і тупнув ніжкою
показати весь коментар
24.09.2025 00:04 Відповісти
+4
Китай не бажає...
Орбан не готовий...
Прутєн не хоче...
Тобто всі вавє заважають...
Він жеж все підготував - провів мобілізацію вчасно, замінував всі кордони і мости, не зупиняв ракетних програм, не грабував бюджет на дорожних аферах, створив уряд національної єдності, не знімав клістрони з ППО, не зривав операції військової розвідки -так старається, а всі навкруги заважають...
БЛТЬ...
показати весь коментар
24.09.2025 00:20 Відповісти
+3
Хутін так боїться ваву, що з бункера не вилазе, які там ще переговори
показати весь коментар
24.09.2025 00:02 Відповісти
@ (у перекладі):
Не знаю, особисто для мене абсолютно вражаючий той факт, що через 3,5 роки повномасштабної війни (і 8 років до цього війни в рамках АТО) Україна не просто тримається, але ще й зберігає здатність розраховувати НА СЕБЕ в умовах зовнішньополітичної обстановки, що погіршується.
Багато хто не усвідомлює, але 3,5 роки - це той термін, за який розвалювалися цілі імперії - не те що невеликі держави.
Наведу фрагмент із недавнього https://www.youtube.com/live/RtkJBeGsQMY?si=l3_-3KawgRL49DqC ефіру українського публіциста Віталія Портникова:

💬«Мені зараз кажуть, що багато українців не бажають брати участь у захисті країни.
Але я хочу вам нагадати, що ми з вами зараз обговорюємо ситуацію ТРИХ З ПОЛОВИНОЮ РОКІВ ВІЙНИ.
Я завжди говорю: для того, щоб зрозуміти, що було через 3,5 РОКИ великої війни у ​​воюючих країнах, не згадуйте якусь Зимову війну СРСР із Фінляндією, яка тривала 3,5 МІСЯЦІ.
Ви пам'ятаєте, який був рівень народного підйому в Україні через 3,5 МІСЯЦЯ війни? Ймовірно, не менший, ніж у Фінляндії у 1930-ті.
Ви не про місяці думайте, а про роки.
Додайте, скажімо, до 1914 року 3,5 року - і ви отримаєте Жовтневу революцію, переворот у Петрограді, армію, що повністю розвалилася, хоча вона і не програвала війну, політичну боротьбу, знищення держави, повалення імператора.
Ось що відбувається через 3,5 роки великої війни.
Згадайте 3,5 року для Німеччини (після 1914, - прим.) - капітуляція армії у ситуації, коли жодного, ЖОДНОГО іноземного солдата був на німецької території.
Згадайте 3,5 роки для Австро-Угорщини - вона просто ЗНИКЛА. Перетворилася на багато різних країн.
Розумієте? Ось що буває із суспільством, коли так довго триває війна.
Тому я вам чесно скажу, що українське суспільство, як суспільство, яке живе в такій нескінченній війні, ще дуже добре тримається. Ми просто цього не усвідомимо, тому що не усвідомимо історичних паралелей, повірте мені».
показати весь коментар
24.09.2025 00:08 Відповісти
А щоб могло бути, як би не такий високий рівень коррупції зараз... Хоча, Портнікова це не дуже хвилює. Як він там казав: "Якщо тебе хвилює коррупція, а не війна, то чемодан/вокзал/Варшава"...
показати весь коментар
24.09.2025 00:33 Відповісти
неосвічений ідіоте !!!!
показати весь коментар
24.09.2025 01:30 Відповісти
Китай не бажає...
Орбан не готовий...
Прутєн не хоче...
Тобто всі вавє заважають...
Він жеж все підготував - провів мобілізацію вчасно, замінував всі кордони і мости, не зупиняв ракетних програм, не грабував бюджет на дорожних аферах, створив уряд національної єдності, не знімав клістрони з ППО, не зривав операції військової розвідки -так старається, а всі навкруги заважають...
БЛТЬ...
показати весь коментар
24.09.2025 00:20 Відповісти
Ну от і що зє зараз може сказати ***** на перемовах? Лише виводь війська з України і плати репарації. Все інше, будь що!!! це якась форма "перемиря" яка зробить наступний напад ще більш руйнівним. Тому "нам своє робить" і "хай будь що буде".
показати весь коментар
24.09.2025 00:24 Відповісти
послухаю скобеєвщину
показати весь коментар
24.09.2025 00:25 Відповісти
зельоное мачО
показати весь коментар
24.09.2025 00:46 Відповісти
Мамкин альфа-самець. 😁
Маскулінна бубочка.
Бойсябойчик.
показати весь коментар
24.09.2025 00:57 Відповісти
По фото враження, що ЗЄ умістився б у внутрішній кишені піджака одного з чуваків, що у нього за спиною. 😁
показати весь коментар
24.09.2025 01:00 Відповісти
Схоже у ЗЕлупи шоу в ООН розписані на роки вперед... Дивним чином ці виступи співпадають з падінням його рейтингу. Дивним чином останній виступ ЗЕлупи в ООН був рівно 4 роки тому, 23.09.2021, коли він з трибуни ООН розповідав казочку, фейк, брехню про "замах" на його друга Шефіра. "Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах. 12 пострілів, три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - брехав тоді з трибуни ООН зеленський. Пройшло 4 роки. Вже всі забули про що брехав тоді зеленський, бо за водоспадом його суцільної брехні вже ніхто й не згадає про того Шефіра, про "держ-переворот" про який брехав теж особисто зеленський в тому ж 2021 році на фоні падаючого рейтингу. І ось знов, рівно через 4 роки, знов пустопорожня брехня, беззмістовна, примітивна балаканина, щоб тупо засвітитися в ООН, щоб пофоткатися та спробувати підняти у "шостого" те, що вже давно висить "на пів-шостого" - рейтинг. І знов для цього використовується трибуна ООН. Але зараз ЗЕлупа юзає замість "жертовного Шефіра" свого куміра путіна, перед яким ще молоденька але вже зрадлива ЗЕлупа, плазувала по сцені масковскава КВН зі словами"владімір владіміровіч ну забєрітє мєня хоть за долгі..." Тепер для ЗЕлупи просто замінили роль, яку він має грати, тепер для нього путін "плахой", бо такий сценарій, а відповідно цьому і антураж і відповідний "прікід" і відповідний вираз обличчя, бо такий тренд, треба грати ту роль, за яку забашляли в Оманє. Треба грати ворога путіна, щоб довірливі лохи ще раз наобирали путінського холуя, світоглядного совка-ватника, який на підсвідомості ненавидить все українське, що довів десятиліттями антиукраїнської москальської пропаганди у власному виконанні. Лох нє мамонт, он нє вимрєт, спитайте у друга дєцтва Вані Баканова, спитайте у друга та бізнес-партнера-олігарха-мародера Міндіча, спитайте у кума-корупціонера Чернишова, спитайте у ЗЕлупи, яка нікаму нічєво нє должен і ні за що не відповідає. Бо він посто ЗЕлупа, яка зачитує кимось написані тексти.... Навіть з трибуни ООН.
показати весь коментар
24.09.2025 01:03 Відповісти
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ДУРАААААААК.

ТА НЕ БОЇТЬСЯ!! просто в чому сенс? - умови не мінються і не мінялись. Знищення мови, віри, етносу. НІ? - війна. Тому і зустріч ні про що. Якщо погодимся - Путін приїде і буде ЗЕ "перемовини".
показати весь коментар
24.09.2025 01:06 Відповісти
 
 