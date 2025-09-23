УКР
1 088

ЗСУ за цей місяць деокупували 360 км² і оточили 1000 російських солдатів, - Зеленський

Зеленський на зустрічі з Трампом: ЗСУ деокупували 360 кв км

Президент Володимир Зеленський повідомив, що впродовж місяця українські захисники звільнили 360 кілометрів квадратних. 

Про це голова держави заявив під час пресконференції із президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

"Я проінформую пана президента [США] та його команду про те, що відбувається на полі бою. У нас є хороші новини. Звичайно, ми хочемо зупинити війну, і в першу чергу з вашою [Трампа] допомогою. І добре, що наші солдати звільнили 360 кілометрів [квадратних] за цей місяць і оточили 1000 солдатів російських. Звісно, ми хочемо провести обмін полоненими, завдяки нашим солдатам у нас є ця можливість. І, звичайно, ми поговоримо про те, як закінчити війну, і про наші гарантії безпеки. Є багато чого обговорити", - розповів Зеленський.

Він зауважив, що досягти звільнення українських територій вдалося завдяки воїнам ЗСУ та програмі PURL, за якою партнери по НАТО купляють американську зброю для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили село Панківка на Покровському напрямку, - Генштаб

Зеленський Володимир (25558) деокупація (954) війна в Україні (6288)
+6
23.09.2025 21:00 Відповісти
23.09.2025 21:00 Відповісти
+2
Що написали, те і озвучив. Актор старанно грає свою роль
23.09.2025 21:01 Відповісти
23.09.2025 21:01 Відповісти
+1
тупа ница Оманська Гнида
23.09.2025 21:00 Відповісти
23.09.2025 21:00 Відповісти
23.09.2025 21:00 Відповісти
23.09.2025 21:00 Відповісти
23.09.2025 21:02 Відповісти
23.09.2025 21:02 Відповісти
" ЗСУ за цей місяць деокупували 360 км²" Це, звичайно, добре. Але було б справедливо одразу вказувати скільки української землі за цей самий місяць окупували хробаки.
23.09.2025 21:09 Відповісти
23.09.2025 21:09 Відповісти
Не знаю, наскільки можна довіряти цієї людині (але чогось подібного я і чекав), але точно знаю одне - зелень не можна навіть слухати, завжди хуцпово брешуть.
23.09.2025 21:21 Відповісти
23.09.2025 21:21 Відповісти
тупа ница Оманська Гнида
23.09.2025 21:00 Відповісти
23.09.2025 21:00 Відповісти
Українці, - НЕПЕРЕМОЖНІ!!!
Помста другу Гітлера. Як УПА ліквідувала генерала Рейху.
https://www.youtube.com/watch?v=7_l1xVLR03Y
23.09.2025 21:00 Відповісти
23.09.2025 21:00 Відповісти
Що написали, те і озвучив. Актор старанно грає свою роль
23.09.2025 21:01 Відповісти
23.09.2025 21:01 Відповісти
Це з Дніпропетровською областю чи без?
23.09.2025 21:05 Відповісти
23.09.2025 21:05 Відповісти
не ІПСОнь тут
23.09.2025 21:06 Відповісти
23.09.2025 21:06 Відповісти
"Я проінформую пана президента [США] та його команду про те, що відбувається на полі бою...
- певен на 100% , що пану президенту (США) на це взагалі пофігу !
23.09.2025 21:05 Відповісти
23.09.2025 21:05 Відповісти
А скільки території втратили за цей час?
Чи не час зосередитись на стримуванні та знищенні кацапів, а не кидати військових у наступ, коли в тебе резервів нема?
Бо заїбав вже квартальний командувач казочками про фламінги та мільйярди дронів...
23.09.2025 21:05 Відповісти
23.09.2025 21:05 Відповісти
Вова брось резерв на Купянск! Нельзя терять этот важный стратегический город!!!
23.09.2025 21:09 Відповісти
23.09.2025 21:09 Відповісти
А скількох чеченців вбив татаров? Просто, цікаво...
23.09.2025 21:13 Відповісти
23.09.2025 21:13 Відповісти
Воно марить...
23.09.2025 21:17 Відповісти
23.09.2025 21:17 Відповісти
360 км квадратних - це площа квадрата з стороною 19 км.
23.09.2025 21:23 Відповісти
23.09.2025 21:23 Відповісти
Знову пацаня кізяків накурилося.
23.09.2025 21:24 Відповісти
23.09.2025 21:24 Відповісти
А скільки втратила Україна? Литвин особисто нарахував 1000 русні ( не 999 або 1001), перед тим, як текст писати в стилі совкової агітації?
23.09.2025 21:24 Відповісти
23.09.2025 21:24 Відповісти
 
 