ЗСУ за цей місяць деокупували 360 км² і оточили 1000 російських солдатів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що впродовж місяця українські захисники звільнили 360 кілометрів квадратних.

Про це голова держави заявив під час пресконференції із президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

"Я проінформую пана президента [США] та його команду про те, що відбувається на полі бою. У нас є хороші новини. Звичайно, ми хочемо зупинити війну, і в першу чергу з вашою [Трампа] допомогою. І добре, що наші солдати звільнили 360 кілометрів [квадратних] за цей місяць і оточили 1000 солдатів російських. Звісно, ми хочемо провести обмін полоненими, завдяки нашим солдатам у нас є ця можливість. І, звичайно, ми поговоримо про те, як закінчити війну, і про наші гарантії безпеки. Є багато чого обговорити", - розповів Зеленський.

Він зауважив, що досягти звільнення українських територій вдалося завдяки воїнам ЗСУ та програмі PURL, за якою партнери по НАТО купляють американську зброю для України.

