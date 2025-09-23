ВСУ за этот месяц деоккупировали 360 км² и окружили 1000 российских солдат, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение месяца украинские защитники освободили 360 километров квадратных.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.
"Я проинформирую господина президента [США] и его команду о том, что происходит на поле боя. У нас есть хорошие новости. Конечно, мы хотим остановить войну, и, в первую очередь, с вашей [Трампа] помощью. И хорошо, что наши солдаты освободили 360 километров [квадратных] за этот месяц и окружили 1000 солдат российских. Конечно, мы хотим провести обмен пленными, благодаря нашим солдатам у нас есть эта возможность. И, конечно, мы поговорим о том, как закончить войну, и о наших гарантиях безопасности. Есть много чего обсудить", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что достичь освобождения украинских территорий удалось благодаря воинам ВСУ и программе PURL, по которой партнеры по НАТО покупают американское оружие для Украины.
Джерело: https://censor.net/ua/n3575770
- певен на 100% , що пану президенту (США) на це взагалі пофігу !
Чи не час зосередитись на стримуванні та знищенні кацапів, а не кидати військових у наступ, коли в тебе резервів нема?
Бо заїбав вже квартальний командувач казочками про фламінги та мільйярди дронів...
А от відповіді на питання: як так сталося, що через пів року, як ситуація на фронті стала "повністю під контролем", Запоріжжя, Дніпро рівняють з землею з повітря і сіра зона вже на Дніпропетровщині - немає навіть у "вечірніх хриплосиках"...
Зате "звільнили і взяли"... (мені страшно уявити: якою ціною з боку ЗСУ це було зроблене)
Але тим часом, ми з Єрмаком, з моїми кумами-друзями міндічами-чернишовими-шурмами-тимошенками-трухіними, не сидимо склавши оуки... Ми, як несамовиті, потужно та незламно, ******* мільярдами у ЗСУ, але ******* з відчуттям того, що саме ми обрані, щоб так невпинно, надпотужно та безкарно ******* все до чого ми зможемо дотянутися і нехай допоможе нам служба божа очолювана Базилевсом, що карає будь кого, хто стане нам на заваді... Єрмінь...