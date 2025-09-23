РУС
ВСУ за этот месяц деоккупировали 360 км² и окружили 1000 российских солдат, - Зеленский

Зеленский на встрече с Трампом: ВСУ деоккупировали 360 кв км

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение месяца украинские защитники освободили 360 километров квадратных.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я проинформирую господина президента [США] и его команду о том, что происходит на поле боя. У нас есть хорошие новости. Конечно, мы хотим остановить войну, и, в первую очередь, с вашей [Трампа] помощью. И хорошо, что наши солдаты освободили 360 километров [квадратных] за этот месяц и окружили 1000 солдат российских. Конечно, мы хотим провести обмен пленными, благодаря нашим солдатам у нас есть эта возможность. И, конечно, мы поговорим о том, как закончить войну, и о наших гарантиях безопасности. Есть много чего обсудить", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что достичь освобождения украинских территорий удалось благодаря воинам ВСУ и программе PURL, по которой партнеры по НАТО покупают американское оружие для Украины.

Топ комментарии
+15
23.09.2025 21:00 Ответить
+10
Що написали, те і озвучив. Актор старанно грає свою роль
23.09.2025 21:01 Ответить
+6
" ЗСУ за цей місяць деокупували 360 км²" Це, звичайно, добре. Але було б справедливо одразу вказувати скільки української землі за цей самий місяць окупували хробаки.
23.09.2025 21:09 Ответить
23.09.2025 21:00 Ответить
23.09.2025 21:02 Ответить
" ЗСУ за цей місяць деокупували 360 км²" Це, звичайно, добре. Але було б справедливо одразу вказувати скільки української землі за цей самий місяць окупували хробаки.
23.09.2025 21:09 Ответить
Не знаю, наскільки можна довіряти цієї людині (але чогось подібного я і чекав), але точно знаю одне - зелень не можна навіть слухати, завжди хуцпово брешуть.
23.09.2025 21:21 Ответить
тупа ница Оманська Гнида
23.09.2025 21:00 Ответить
Українці, - НЕПЕРЕМОЖНІ!!!
Помста другу Гітлера. Як УПА ліквідувала генерала Рейху.
https://www.youtube.com/watch?v=7_l1xVLR03Y
23.09.2025 21:00 Ответить
Що написали, те і озвучив. Актор старанно грає свою роль
23.09.2025 21:01 Ответить
Це з Дніпропетровською областю чи без?
23.09.2025 21:05 Ответить
не ІПСОнь тут
23.09.2025 21:06 Ответить
Класичне атріцатєльноє асвабаждєніє
23.09.2025 22:19 Ответить
"Я проінформую пана президента [США] та його команду про те, що відбувається на полі бою...
Джерело: https://censor.net/ua/n3575770
- певен на 100% , що пану президенту (США) на це взагалі пофігу !
23.09.2025 21:05 Ответить
А скільки території втратили за цей час?
Чи не час зосередитись на стримуванні та знищенні кацапів, а не кидати військових у наступ, коли в тебе резервів нема?
Бо заїбав вже квартальний командувач казочками про фламінги та мільйярди дронів...
23.09.2025 21:05 Ответить
Вова брось резерв на Купянск! Нельзя терять этот важный стратегический город!!!
23.09.2025 21:09 Ответить
Уважаемый, обратитесь к Вове непосредственно.
23.09.2025 21:26 Ответить
Ви ще з своїм котом про це побалакайте. Зеленський тупий, надалекий валянок. Якби були резерви, то Сирський би це зробив давно. І без потужного доручення президента.
23.09.2025 22:22 Ответить
А скількох чеченців вбив татаров? Просто, цікаво...
23.09.2025 21:13 Ответить
Воно марить...
23.09.2025 21:17 Ответить
Та там багато хто марить - https://www.youtube.com/shorts/VNVxC7afWZ4
23.09.2025 21:42 Ответить
360 км квадратних - це площа квадрата з стороною 19 км.
23.09.2025 21:23 Ответить
Це дуже багато. приблизно як площа міста Харків(Area: 350 km²)
23.09.2025 21:42 Ответить
Знову пацаня кізяків накурилося.
23.09.2025 21:24 Ответить
А скільки втратила Україна? Литвин особисто нарахував 1000 русні ( не 999 або 1001), перед тим, як текст писати в стилі совкової агітації?
23.09.2025 21:24 Ответить
А я мало мізки не вивихнув: з якого дива абдристович раптом знову на ЗСУ почав збирати? А воно он що: звілнили і взяли! Язик пересох (у абдристовича), коксу не вистачає (янєлох кураж втрачає), кадирівців не підвозять (татаров "в пєчалі"), замахів і десанту на Банковій немає (рейтинги в небезпеці)....

А от відповіді на питання: як так сталося, що через пів року, як ситуація на фронті стала "повністю під контролем", Запоріжжя, Дніпро рівняють з землею з повітря і сіра зона вже на Дніпропетровщині - немає навіть у "вечірніх хриплосиках"...
Зате "звільнили і взяли"... (мені страшно уявити: якою ціною з боку ЗСУ це було зроблене)
23.09.2025 21:26 Ответить
Швидше за все брешуть. Десь щось, кудись відбили, десь орки відійшли і вирішили про 360 км2 і оточених міфічних орків локшини навішати. Цю інформацію буквально сприймати не можна.
23.09.2025 22:27 Ответить
давайте визнаємо факт- вова не ******* тільки тоді, коли не відкриває рота
23.09.2025 21:28 Ответить
Україна не може повернути окуповані території силою. Треба шукати дипломатичні рішення, - Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3522891
23.09.2025 21:32 Ответить
наші солдати звільнили 360 кілометрів [квадратних] за цей місяць і оточили 1000 солдатів російських. Джерело: https://censor.net/ua/n3575770
Але тим часом, ми з Єрмаком, з моїми кумами-друзями міндічами-чернишовими-шурмами-тимошенками-трухіними, не сидимо склавши оуки... Ми, як несамовиті, потужно та незламно, ******* мільярдами у ЗСУ, але ******* з відчуттям того, що саме ми обрані, щоб так невпинно, надпотужно та безкарно ******* все до чого ми зможемо дотянутися і нехай допоможе нам служба божа очолювана Базилевсом, що карає будь кого, хто стане нам на заваді... Єрмінь...
23.09.2025 21:47 Ответить
zEНЕРАЛІСИМУС України ******* не буде, ******* - так, а це ні
23.09.2025 21:59 Ответить
 
 