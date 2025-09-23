ВСУ за этот месяц деоккупировали 360 км² и окружили 1000 российских солдат, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение месяца украинские защитники освободили 360 километров квадратных.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я проинформирую господина президента [США] и его команду о том, что происходит на поле боя. У нас есть хорошие новости. Конечно, мы хотим остановить войну, и, в первую очередь, с вашей [Трампа] помощью. И хорошо, что наши солдаты освободили 360 километров [квадратных] за этот месяц и окружили 1000 солдат российских. Конечно, мы хотим провести обмен пленными, благодаря нашим солдатам у нас есть эта возможность. И, конечно, мы поговорим о том, как закончить войну, и о наших гарантиях безопасности. Есть много чего обсудить", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что достичь освобождения украинских территорий удалось благодаря воинам ВСУ и программе PURL, по которой партнеры по НАТО покупают американское оружие для Украины.

