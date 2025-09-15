УКР
ЗСУ звільнили село Панківка на Покровському напрямку, - Генштаб

Сили оборони звільнили Панківку на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські військові зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Панківка знаходиться у смузі відповідальності 1-го армійського корпусу Національної гвардії "Азов".

У підрозділі зазначили, що Панківку звільнили у ході наступальних дій силами 1-го батальйону "Чорний лебідь".

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.

Автор: 

Генштаб ЗС (7253) Донецька область (9596) деокупація (953) Покровський район (995) Панківка (2) війна в Україні (6164)
Панкі хой!
15.09.2025 19:00 Відповісти
Героям Слава !
Слава Чорному лебедю !

щоб чорний лебідь ще про-сирського в сраку копнув, який ту Паньківку про-сиркав

.
15.09.2025 19:44 Відповісти
Не вдалось знайти, коли це село було окуповане. Може, хтось підкаже?
15.09.2025 20:19 Відповісти
Шось Генштаб лише звільняє, а Дипстейт лише втрачає.
Хтось явно п....ть
15.09.2025 20:32 Відповісти
 
 