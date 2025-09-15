ЗСУ звільнили село Панківка на Покровському напрямку, - Генштаб

На Покровському напрямку українські військові зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Панківка знаходиться у смузі відповідальності 1-го армійського корпусу Національної гвардії "Азов".

У підрозділі зазначили, що Панківку звільнили у ході наступальних дій силами 1-го батальйону "Чорний лебідь".

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.