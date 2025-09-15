ВСУ освободили село Панковка на Покровском направлении, - Генштаб

На Покровском направлении украинские военные зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Покровском направлении, в ходе действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Панковка находится в полосе ответственности 1-го армейского корпуса Национальной гвардии "Азов".

В подразделении отметили, что Панковку освободили в ходе наступательных действий силами 1-го батальона "Черный лебедь".

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении.