ВСУ освободили село Панковка на Покровском направлении, - Генштаб
На Покровском направлении украинские военные зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"На Покровском направлении, в ходе действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области", - говорится в сообщении.
Панковка находится в полосе ответственности 1-го армейского корпуса Национальной гвардии "Азов".
В подразделении отметили, что Панковку освободили в ходе наступательных действий силами 1-го батальона "Черный лебедь".
Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении.
Слава Чорному лебедю !
щоб чорний лебідь ще про-сирського в сраку копнув, який ту Паньківку про-сиркав
.
Хтось явно п....ть