РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9990 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении Деоккупация населенных пунктов
2 459 5

ВСУ освободили село Панковка на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны освободили Панковку на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские военные зачистили от российских оккупантов населенный пункт Панковка.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На Покровском направлении, в ходе действий, которые проводит 225-й отдельный штурмовой полк, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Панковка находится в полосе ответственности 1-го армейского корпуса Национальной гвардии "Азов".

В подразделении отметили, что Панковку освободили в ходе наступательных действий силами 1-го батальона "Черный лебедь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили село Новоэкономичное в Донецкой области и подняли там флаг Украины, - Генштаб. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов", продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении.

Автор: 

Генштаб ВС (6948) Донецкая область (10774) деоккупация (850) Покровский район (991) Панковка (3) война в Украине (6119)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Панкі хой!
показать весь комментарий
15.09.2025 19:00 Ответить
Героям Слава !
Слава Чорному лебедю !

щоб чорний лебідь ще про-сирського в сраку копнув, який ту Паньківку про-сиркав

.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:44 Ответить
Не вдалось знайти, коли це село було окуповане. Може, хтось підкаже?
показать весь комментарий
15.09.2025 20:19 Ответить
Шось Генштаб лише звільняє, а Дипстейт лише втрачає.
Хтось явно п....ть
показать весь комментарий
15.09.2025 20:32 Ответить
Діпстейт якраз підтверджує. Хоча зараз замалювування має дуже приблизне значення бо ЛБЗ розширилася з 1-2км до 10-20км й у цій зоні хаотично переміщуються групи піхоти намагаючись головним чином сховатись від дронів.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:37 Ответить
 
 