Путин боится переговоров лицом к лицу с Украиной и хочет только войны, - Зеленский в Совбезе ООН

Президент РФ Владимир Путин боится переговоров с Украиной об окончании войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания высокого уровня Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российский представитель здесь присутствует, но, конечно, не тот, кто принимает реальные решения. Этот человек боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признаться, что хочет только войны. Зато Путин отправляет делегатов, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие, а когда он появляется за рубежом, в Пекине или где-то еще, то только для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии", - сказал Зеленский.

Он добавил, что РФ ежедневно убивает украинцев, разрушает города Украины и не оставляет никаких признаков того, что когда-то вернется к принципам Устава ООН.

Зеленский сообщил, что также обсудил с президентом США "несколько хороших идей", как достичь мира, и надеется, что они сработают. "Я благодарен за эту встречу, и мы ожидаем, что действия Америки подтолкнут Россию к миру", - отметил он.

Читайте: Теперь Трамп доверяет гораздо больше мне по фронту, чем Путину, - Зеленский

По словам президента, сегодня Украина строит новую архитектуру безопасности вместе с Великобританией, Францией и уже более, чем 30 странами в "Коалиции желающих".

"Если бы мы могли укрепить наше воздушное пространство с помощью общей системы, которая бы блокировала российские ракеты и дроны, это заставило бы Россию остановить свои атаки с воздуха, потому что все могло бы быть заблокировано, и Путин был бы вынужден сидеть здесь или в другом уважаемом месте и искать правду на земле. Если в небе нет войны, Россия не может продолжать воевать на земле", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: РФ готова к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла. Договориться будет практически невозможно, - Путин