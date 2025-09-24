Путин боится переговоров лицом к лицу с Украиной и хочет только войны, - Зеленский в Совбезе ООН
Президент РФ Владимир Путин боится переговоров с Украиной об окончании войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания высокого уровня Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Российский представитель здесь присутствует, но, конечно, не тот, кто принимает реальные решения. Этот человек боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признаться, что хочет только войны. Зато Путин отправляет делегатов, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие, а когда он появляется за рубежом, в Пекине или где-то еще, то только для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии", - сказал Зеленский.
Он добавил, что РФ ежедневно убивает украинцев, разрушает города Украины и не оставляет никаких признаков того, что когда-то вернется к принципам Устава ООН.
Зеленский сообщил, что также обсудил с президентом США "несколько хороших идей", как достичь мира, и надеется, что они сработают. "Я благодарен за эту встречу, и мы ожидаем, что действия Америки подтолкнут Россию к миру", - отметил он.
По словам президента, сегодня Украина строит новую архитектуру безопасности вместе с Великобританией, Францией и уже более, чем 30 странами в "Коалиции желающих".
"Если бы мы могли укрепить наше воздушное пространство с помощью общей системы, которая бы блокировала российские ракеты и дроны, это заставило бы Россию остановить свои атаки с воздуха, потому что все могло бы быть заблокировано, и Путин был бы вынужден сидеть здесь или в другом уважаемом месте и искать правду на земле. Если в небе нет войны, Россия не может продолжать воевать на земле", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не знаю, особисто для мене абсолютно вражаючий той факт, що через 3,5 роки повномасштабної війни (і 8 років до цього війни в рамках АТО) Україна не просто тримається, але ще й зберігає здатність розраховувати НА СЕБЕ в умовах зовнішньополітичної обстановки, що погіршується.
Багато хто не усвідомлює, але 3,5 роки - це той термін, за який розвалювалися цілі імперії - не те що невеликі держави.
Наведу фрагмент із недавнього https://www.youtube.com/live/RtkJBeGsQMY?si=l3_-3KawgRL49DqC ефіру українського публіциста Віталія Портникова:
💬«Мені зараз кажуть, що багато українців не бажають брати участь у захисті країни.
Але я хочу вам нагадати, що ми з вами зараз обговорюємо ситуацію ТРИХ З ПОЛОВИНОЮ РОКІВ ВІЙНИ.
Я завжди говорю: для того, щоб зрозуміти, що було через 3,5 РОКИ великої війни у воюючих країнах, не згадуйте якусь Зимову війну СРСР із Фінляндією, яка тривала 3,5 МІСЯЦІ.
Ви пам'ятаєте, який був рівень народного підйому в Україні через 3,5 МІСЯЦЯ війни? Ймовірно, не менший, ніж у Фінляндії у 1930-ті.
Ви не про місяці думайте, а про роки.
Додайте, скажімо, до 1914 року 3,5 року - і ви отримаєте Жовтневу революцію, переворот у Петрограді, армію, що повністю розвалилася, хоча вона і не програвала війну, політичну боротьбу, знищення держави, повалення імператора.
Ось що відбувається через 3,5 роки великої війни.
Згадайте 3,5 року для Німеччини (після 1914, - прим.) - капітуляція армії у ситуації, коли жодного, ЖОДНОГО іноземного солдата був на німецької території.
Згадайте 3,5 роки для Австро-Угорщини - вона просто ЗНИКЛА. Перетворилася на багато різних країн.
Розумієте? Ось що буває із суспільством, коли так довго триває війна.
Тому я вам чесно скажу, що українське суспільство, як суспільство, яке живе в такій нескінченній війні, ще дуже добре тримається. Ми просто цього не усвідомимо, тому що не усвідомимо історичних паралелей, повірте мені».
Орбан не готовий...
Прутєн не хоче...
Тобто всі вавє заважають...
Він жеж все підготував - провів мобілізацію вчасно, замінував всі кордони і мости, не зупиняв ракетних програм, не грабував бюджет на дорожних аферах, створив уряд національної єдності, не знімав клістрони з ППО, не зривав операції військової розвідки -так старається, а всі навкруги заважають...
БЛТЬ...
P.S. ********* вже в такому стані що навіть припинення війни їх не врятує від економічного колапсу.
Маскулінна бубочка.
Бойсябойчик.
ТА НЕ БОЇТЬСЯ!! просто в чому сенс? - умови не мінються і не мінялись. Знищення мови, віри, етносу. НІ? - війна. Тому і зустріч ні про що. Якщо погодимся - Путін приїде і буде ЗЕ "перемовини".