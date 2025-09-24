Після нічної атаки росіян є відключення світла в одній з областей, – "Укренерго"
Внаслідок нічної атаки ударних безпілотників на енергооб'єкти зранку зафіксовано знеструмлення споживачів в одній з областей.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Водночас у Міненерго заявили, що енергосистема лишається збалансованою і планових відключень для споживачів не очікується.
"Минулої доби ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Харкова та області. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків, тривають відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні міністерства.
В "Укренерго" додали, що в середу вранці спостерігається зростання споживання електроенергії на 3,6% відносно вівторка. Основною причиною називають хмарну погоду у західних, північних та частині центральних областей.
Споживачів як і раніше закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні піки.
Раніше повідомлялось, що Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії, за умови відсутності системних атак на енергосистему.
