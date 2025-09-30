"Будуть масові відключення світла, а кількість ударів зростатиме з 10 жовтня по всій Україні, - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО
В Україні зростає загроза російських ударів по енергетичній інфраструктурі – у такий спосіб ворог хоче залякати населення і залишити без світла. Особливо пильними українцям варто бути після 10 жовтня.
Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив: хоча в його громаді нині спокійно, центральні регіони та Київ переживають тяжкі наслідки комбінованих ракетно-дронових атак РФ. У результаті в деяких постраждалих містах зникла електроенергія.
"Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому підготуємося зараз разом до можливих відключень. Бачимо в інших містах, що ворог б'є по інфраструктурі", – зауважив Марцінків.
Раніше в "Укренерго" заявляли, що Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії, якщо не буде масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
- але ж вони , звичайно , будуть !
Молодці - взагалі українців за ідіотів тримають !
Держсекретарі з Секретаріату КМУ, мабуть, дуже зтурбовані таким баченням розвитку подій ??
чим дебільніший висер, тим більше тебе обговорюють.
зе!поц в цьому топчік.
