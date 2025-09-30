УКР
"Будуть масові відключення світла, а кількість ударів зростатиме з 10 жовтня по всій Україні, - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

В Україні зростає загроза російських ударів по енергетичній інфраструктурі – у такий спосіб ворог хоче залякати населення і залишити без світла. Особливо пильними українцям варто бути після 10 жовтня.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив: хоча в його громаді нині спокійно, центральні регіони та Київ переживають тяжкі наслідки комбінованих ракетно-дронових атак РФ. У результаті в деяких постраждалих містах зникла електроенергія.

"Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому підготуємося зараз разом до можливих відключень. Бачимо в інших містах, що ворог б'є по інфраструктурі", – зауважив Марцінків.

Раніше в "Укренерго" заявляли, що Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії, якщо не буде масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Читайте також: РФ хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими, - генсек ООН Гутерріш

війна (1494) Івано-Франківськ (535) росія (68102) атака (568) електроенергія (6376) Укренерго (2754) Івано-Франківська область (989) Марцінків Руслан (100) Івано-Франківський район (27)
Хто цей нострадамус?
показати весь коментар
30.09.2025 15:54 Відповісти
Головний розвідник країни? Чи що? Чому вони всі плетуть всяку нісенітницю з питань, які їх взагалі не стосуються.
показати весь коментар
30.09.2025 15:55 Відповісти
А до 10 жовтня буде тихо ?
показати весь коментар
30.09.2025 15:55 Відповісти
якщо не буде масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Джерело: https://censor.net/ua/v3577019
- але ж вони , звичайно , будуть !
Молодці - взагалі українців за ідіотів тримають !
показати весь коментар
30.09.2025 15:57 Відповісти
"СІВАЧ ПАНІКИ"= "ПОСІБНИК РАШИСТА
показати весь коментар
30.09.2025 15:59 Відповісти
Яке "джерело" його просвітило?
показати весь коментар
30.09.2025 16:02 Відповісти
По ходу, чувак проходе кастинг на "Буданова"...
показати весь коментар
30.09.2025 16:02 Відповісти
Це він речником у свириденчихи підробляє??
Держсекретарі з Секретаріату КМУ, мабуть, дуже зтурбовані таким баченням розвитку подій ??
показати весь коментар
30.09.2025 16:03 Відповісти
Його б до лікаря, як провидця?? Бо буде горе, оточуючим і родині!!
показати весь коментар
30.09.2025 16:04 Відповісти
всі хочуть популярності!
чим дебільніший висер, тим більше тебе обговорюють.
зе!поц в цьому топчік.
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
Міст хоча б добудуй, "ванга" недороблена
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
О! Франківські мостобудівники з Вологди швиденько прискакали на Цензор.
показати весь коментар
30.09.2025 16:13 Відповісти
Шо скаже Садовий?
показати весь коментар
30.09.2025 16:05 Відповісти
садовой скажет то, что шепнет ему исусик,так он говорил на выборах, или придуривается или *******
показати весь коментар
30.09.2025 16:11 Відповісти
був на собранії у Крємлі?
показати весь коментар
30.09.2025 16:07 Відповісти
Цей любитель ксьондзів вже задовбав зі своїми ідіотськими прогнозами. Коми ти, нах, цікавий, капітан Очевидність?
показати весь коментар
30.09.2025 16:08 Відповісти
Марцепан правий. Рашисти будуть гатити по енергетиці, так шо дістаєм бабусині павербанкі
показати весь коментар
30.09.2025 16:09 Відповісти
Купуйте радіо з короткими хвилями. Передавачі FM можуть заснути.
показати весь коментар
30.09.2025 16:11 Відповісти
