"Будуть масові відключення світла, а кількість ударів зростатиме з 10 жовтня по всій Україні, - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

В Україні зростає загроза російських ударів по енергетичній інфраструктурі – у такий спосіб ворог хоче залякати населення і залишити без світла. Особливо пильними українцям варто бути після 10 жовтня.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив: хоча в його громаді нині спокійно, центральні регіони та Київ переживають тяжкі наслідки комбінованих ракетно-дронових атак РФ. У результаті в деяких постраждалих містах зникла електроенергія.

"Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому підготуємося зараз разом до можливих відключень. Бачимо в інших містах, що ворог б'є по інфраструктурі", – зауважив Марцінків.

Раніше в "Укренерго" заявляли, що Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії, якщо не буде масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

