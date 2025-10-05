РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10154 посетителя онлайн
Новости Атака БПЛА на Львовщину
8 145 26

Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО

Во Львове после атаки РФ горит индустриальный парк Sparrow после атаки РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитаристской составляющей", - отметил он.

Также читайте: Рашисты ударили по Запорожью: по меньшей мере десять прилетов, погиб человек, 9 раненых. ФОТОрепортаж

горит Sparrow

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

Также сообщалось, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Львов (4647) обстрел (29830) пожар (6044) Львовская область (3031) Львовский район (109)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
За ті вкрадені сотні мільярдів рєзніковими-міндічами і другої зЄленої сволоти можна було б закопати глибоко під поверхню Землі всі значимі для оборони і економіки підприємства, а щоб на дронахта ракетах не крали, то нічого взалі б не залітало глибоко в тил. ІМХО.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:50 Ответить
+15
Де ж фламінго? Зе казав виробляють но-стоп.Який він пі@дун.Стосовно мера Садового,цей придурок навів на обєкт.Недавно дав інтервю про відкриття.Ось пропіарився,чмо.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:53 Ответить
+14
Коцепня начала войну всерьёз. Плешивый убедился что запад полный импотент. Наложил в штаны от нескольких десятков безобидных Дронов. И начал сносить в Украине всё под ноль. Рыжий в Америке молчит. Своего оружия недостаточно. Потужный херачит в ответ розовыми фламинго . Похоже впереди мрачные времена.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ми кацапів асфальтом
показать весь комментарий
05.10.2025 08:49 Ответить
Хіба до цього часу війна була не всерйоз ? Коли кацапня запускала по Україні сотню ракет за одну ніч , це було не всерйоз ?
показать весь комментарий
05.10.2025 08:54 Ответить
Тепер, до ракет, 700 дронів.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:40 Ответить
кацапи просто планомірно збільшують виробництво дронів і ракет. розвідка про це сто тисяч разів казала. чому ми не запускаємо безпілотники по заводам з виготовлення шахедів? та й нпз не часто горять.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:56 Ответить
Бо фейкові фламінго не літають
показать весь комментарий
05.10.2025 08:57 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2025 09:05 Ответить
Ага, Львів - всерйоз. А Київ, Харків, Дніпро, Одеса та ще десятки місто то невсерйоз?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:03 Ответить
А раніше було "нє всєрьйоз",паскуда ти обіссяна?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:22 Ответить
Если ты на войне-тогда тебе простительно. Если ты строчишь из пулемёта из-за дивана-для меня это значишь Не больше, чем кусок собачьего экскремента, который нечаянно прицепился к башмаку
показать весь комментарий
05.10.2025 09:33 Ответить
Ещё раз-ты на войне? Если нет, закрой свой хлебальник.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:40 Ответить
За ті вкрадені сотні мільярдів рєзніковими-міндічами і другої зЄленої сволоти можна було б закопати глибоко під поверхню Землі всі значимі для оборони і економіки підприємства, а щоб на дронахта ракетах не крали, то нічого взалі б не залітало глибоко в тил. ІМХО.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:50 Ответить
Де ж фламінго? Зе казав виробляють но-стоп.Який він пі@дун.Стосовно мера Садового,цей придурок навів на обєкт.Недавно дав інтервю про відкриття.Ось пропіарився,чмо.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:53 Ответить
Міндіч з шиферами-недострєльонними, шурмою та нагородженими приблудами95, клепають гроші на теревенях Оманських про «ФЛАМІНГО»!!
Керівники в КМУ СБУ ГПУ САП НАБУ БЕБ МОУ РНБОУ ……., виконують лише єрмака-татарова-гетьманцева «завдання»!!
Щось забзділося в Урядовому кварталі, треба невідкладні провітрювання отих осіб, в Лукянівському СІЗО!?!?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:22 Ответить
Де й.о.б.а.н.и.й ,Відосік?
показать весь комментарий
05.10.2025 08:53 Ответить
Потрібна відповідь - кожна оборона пробивається - Ізраїль не дасть збрехати
показать весь комментарий
05.10.2025 08:55 Ответить
вже монтується.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:57 Ответить
буде вам відповідь - випускайте кракена Гундосіка!
показать весь комментарий
05.10.2025 08:57 Ответить
До речі, якщо це когось втішить, Ізраїль теж завжди доповідає що збили 99%. Клоуни скрізь однакові.
показать весь комментарий
05.10.2025 09:03 Ответить
Всі промислові підприємства потрібно розмістити в козині і конче заспі
показать весь комментарий
05.10.2025 09:02 Ответить
Пишуть шо Україна намацала у Кстово - 1700 км - НПЗ - горить
показать весь комментарий
05.10.2025 09:06 Ответить
Якщо не рівняти з землею елабугу,то шахеди зрівняють нас.....
показать весь комментарий
05.10.2025 09:16 Ответить
Ворог знищує Україну адекватної вілповіді немає ,влада безполрадна ,коли убють найкривавішого терориста путіна ?
показать весь комментарий
05.10.2025 09:07 Ответить
Зелена шобла тут для того, щоб допомогти у знищенні. Через 10...20 років про це будуть вже писати, як про факт і фільми знімати. Все вийде назовні. В Україні з 2019 лідера нема - є тільки виконувач побажань клієнтів
показать весь комментарий
05.10.2025 09:23 Ответить
 
 