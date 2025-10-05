Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО

Во Львове после атаки РФ горит индустриальный парк Sparrow после атаки РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитаристской составляющей", - отметил он.

Также читайте: Рашисты ударили по Запорожью: по меньшей мере десять прилетов, погиб человек, 9 раненых. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

Также сообщалось, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ