8 145 26
Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО
Во Львове после атаки РФ горит индустриальный парк Sparrow после атаки РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитаристской составляющей", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.
Также сообщалось, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.
Топ комментарии
+16 Амандрапапупа
показать весь комментарий05.10.2025 08:50 Ответить Ссылка
+15 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий05.10.2025 08:53 Ответить Ссылка
+14 фома фоммич #577697
показать весь комментарий05.10.2025 08:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Керівники в КМУ СБУ ГПУ САП НАБУ БЕБ МОУ РНБОУ ……., виконують лише єрмака-татарова-гетьманцева «завдання»!!
Щось забзділося в Урядовому кварталі, треба невідкладні провітрювання отих осіб, в Лукянівському СІЗО!?!?
кракенаГундосіка!