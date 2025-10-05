1 932 1
Рашисты ударили по Запорожью: не менее десяти прилетов, погиб человек, 9 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 5 октября, ночью враг в очередной раз атаковал Запорожье, зафиксировано не менее десяти прилетов по городу.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, один человек погиб. Девять - ранены.
Разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Выбиты окна, побиты дворы, перебои со светом и водоснабжением.
"Но уже с первых минут после атаки на местах работают наши спасатели, коммунальщики, медики, энергетики, полиция. Без паники, четко, профессионально", - добавил глава области.
