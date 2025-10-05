РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожья
1 932 1

Рашисты ударили по Запорожью: не менее десяти прилетов, погиб человек, 9 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 5 октября, ночью враг в очередной раз атаковал Запорожье, зафиксировано не менее десяти прилетов по городу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один человек погиб. Девять - ранены.

Разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Выбиты окна, побиты дворы, перебои со светом и водоснабжением.

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

"Но уже с первых минут после атаки на местах работают наши спасатели, коммунальщики, медики, энергетики, полиция. Без паники, четко, профессионально", - добавил глава области.

Автор: 

Запорожье (2787) обстрел (29830) Запорожская область (3609) Запорожский район (280)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелёная власть. 6 лет. Итоги.
показать весь комментарий
05.10.2025 08:47 Ответить
 
 