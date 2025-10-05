УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11211 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
2 116 2

Рашисти вдарили по Запоріжжю: щонайменше десять прильотів, загинула людина, 10 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 жовтня, вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя, зафіксовано щонайменше десять прильотів по місту.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одна людина загинула. Дев’ятеро - поранені.

Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція.Кожен виконує свою роботу. Без паніки, чітко, професійно", - додав очільник області.

Оновлена інформація

За даними ОВА, вже десять поранених у Запоріжжі: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Стан більшості постраждалих дозволяє амбулаторне лікування.

Двох людей - 60-річного чоловіка та 69-річну жінку - ще обстежують медики.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Запоріжжя (2411) обстріл (31191) Запорізька область (4149) Запорізький район (287)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелёная власть. 6 лет. Итоги.
показати весь коментар
05.10.2025 08:47 Відповісти
Судя по количеству коментов под статьями шо тут в Запорожье никого не интересует.Главное Львов.
показати весь коментар
05.10.2025 09:42 Відповісти
 
 