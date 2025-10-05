15-річна Анастасія Гриців загинула внаслідок масованої атаки РФ на Львівщину. ФОТО

Внаслідок російської атаки на село Лапаївка у Львівській області в ніч на 5 жовтня загинула десятикласниця Анастасія Гриців.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічна новина недільного ранку для Лапаївського ліцею. Смерть страшне слово, сильний удар, коли чуємо, що у вічність відійшла ще одна молода людина. А тут родина. Ціла родина... 3 життя разом з рідними пішла дитина - ангел ГРИЦІВ АНАСТАСІЯ , учениця 10-А класу... Не віримо що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність взяла в обійми усю родину", - йдеться в дописі ліцею.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

Читайте також: Сьогоднішня атака на Львівщину була наймасштабнішою від початку вторгнення РФ: кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб