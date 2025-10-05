УКР
Новини Масований ракетний обстріл Атака БпЛА на Львівщину
6 556 15

15-річна Анастасія Гриців загинула внаслідок масованої атаки РФ на Львівщину. ФОТО

Внаслідок російської атаки на село Лапаївка у Львівській області в ніч на 5 жовтня загинула десятикласниця Анастасія Гриців.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічна новина недільного ранку для Лапаївського ліцею. Смерть страшне слово, сильний удар, коли чуємо, що у вічність відійшла ще одна молода людина. А тут родина. Ціла родина... 3 життя разом з рідними пішла дитина - ангел ГРИЦІВ АНАСТАСІЯ , учениця 10-А класу... Не віримо що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність взяла в обійми усю родину", - йдеться в дописі ліцею.

Анастасія

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

Автор: 

обстріл (31191) жертви (1910) Львівська область (2581) Львівський район (123) Лапаївка (1)
Топ коментарі
+19
Прорбач дівчинко убили тебе найкривавіші саітові теаористи і найкривавіший злочинець існує і хоче існувати 150 років ,бодай всі рашиські варвари виздихали в страшних муках ,а це злочине терористичне утворення під назвою рф розалилося і зникло.
показати весь коментар
05.10.2025 17:32 Відповісти
+10
что б вы кацабы выздыхали все до единого, нет хороших, хорошие все смылись.
показати весь коментар
05.10.2025 17:34 Відповісти
+10
показати весь коментар
05.10.2025 17:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прорбач дівчинко убили тебе найкривавіші саітові теаористи і найкривавіший злочинець існує і хоче існувати 150 років ,бодай всі рашиські варвари виздихали в страшних муках ,а це злочине терористичне утворення під назвою рф розалилося і зникло.
показати весь коментар
05.10.2025 17:32 Відповісти
тому що ми допустили війну на українську землю

спи спокійно!
ніколи більше НЕ буде помилок з безпекою України!

.
показати весь коментар
05.10.2025 18:25 Відповісти
что б вы кацабы выздыхали все до единого, нет хороших, хорошие все смылись.
показати весь коментар
05.10.2025 17:34 Відповісти
смилісь теж кацапи. Вони всі-гандони
показати весь коментар
05.10.2025 18:44 Відповісти
Невже не буде помсти за усіх безневинних янголів?
показати весь коментар
05.10.2025 17:35 Відповісти
Будеш мстити - буде помста. Не будеш мстити - не буде помсти.
показати весь коментар
05.10.2025 17:53 Відповісти
брехня їх треба знищувати якщо ми здамося москалі знищать Україну як Батурин
показати весь коментар
05.10.2025 18:16 Відповісти
кому мстити ?
вбивати кацапів все одно що косити траву - вони навіть НЕ істоти.

.
показати весь коментар
05.10.2025 18:28 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 17:41 Відповісти
Бідне дитя
показати весь коментар
05.10.2025 17:43 Відповісти
Сотні тисяч янголів через мохнорилого ішака із Оманськими лижами
показати весь коментар
05.10.2025 18:11 Відповісти
ганьба нам українцям,що ми не можемо вберегти своїх дітей,увіруючи в пустопорожні побрехеньки внутрішнього ворога.
показати весь коментар
05.10.2025 18:33 Відповісти
Твари западные закройте небо хоть на Западной Украине. За что погибла эта невинная милая дитя??
показати весь коментар
05.10.2025 18:37 Відповісти
#а прічьом здєсь ЗЄлєнський ?

.
показати весь коментар
05.10.2025 19:14 Відповісти
......немає слів ......одна скорбота......
показати весь коментар
05.10.2025 18:48 Відповісти
 
 