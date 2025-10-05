Знищено 39 із 53 ракет та 439 дронів. Шість ворожих ракет не досягли цілей, - Повітряні сили
У ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні?
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:
- 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 250 із них - "шахеди";
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;
- 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська обл. - рф);
- 9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
"Основний напрямок удару - Львівщина", - наголошують у Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:
- 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
- 6 крилатих ракет "Калібр".
"Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).
Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - пояснили у Повітряних силах.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 5 жовтня рашисти атакували дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.
Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення. У "Нафтогазі" зазначили, що РФ ударила по об’єктах газової інфраструктури, які забезпечують газом у зимовий період. Є руйнування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тепер не так і смішно
Знищені будинки, є жертви серед людей, вражені промислові об'єкти, вражені газові сховища, інфраструктура, енергетичні об'єкти, в багатьох регіонах немає світла, ітд.
Але майже все збили.
На кого це розраховано?
якщо вже вони не здатні виготовити хоча би вдвічі меншу від кацапів кількість дронів, які літають і виконують завдання, то може вони би могли щось придумати збивати цілі косяки шахедів які неспішно і без перешкод літають Україною ?
Чому ми і досі не запустили свої дрони на рашку ? Щоб кожної ночі по 500 штук. Бамбіть маскву і підер. Нічого кращого за активну оборону ще не придумали. Хіба що хтось гроші з оборонки краде.