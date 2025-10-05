УКР
Знищено 39 із 53 ракет та 439 дронів. Шість ворожих ракет не досягли цілей, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

  • 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 250 із них - "шахеди";
  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;
  • 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська обл. - рф);
  •  9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

"Основний напрямок удару - Львівщина", - наголошують у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Зеленський про масовану атаку РФ: Ворог застосував понад 50 ракет і близько 500 дронів. ФОТОрепортаж

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:

  • 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
  • 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
  • 6 крилатих ракет "Калібр".

"Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - пояснили у Повітряних силах. 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 5 жовтня рашисти атакували дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення. У "Нафтогазі" зазначили, що РФ ударила по об’єктах газової інфраструктури, які забезпечують газом у зимовий період. Є руйнування.

+10
Такі повідомлення виглядають як глузування з людей.
Знищені будинки, є жертви серед людей, вражені промислові об'єкти, вражені газові сховища, інфраструктура, енергетичні об'єкти, в багатьох регіонах немає світла, ітд.
Але майже все збили.
На кого це розраховано?
05.10.2025 14:27 Відповісти
+6
Ваньок вже давно писав, що звіти хєнєралів ППО - піздьож.
05.10.2025 14:38 Відповісти
+5
Брешуть ,як москалі. Може трохи менше .Після аналізу деяких фактів - я зрозумів ,що кількість збитих ракет чи шахедів можна сміливо ділити на два.
05.10.2025 14:35 Відповісти
Ого, один кинджал збили, а чому я тоді чув два вибухи? От навіщо брехати? У чому сенс?
05.10.2025 14:27 Відповісти
Брешуть ,як москалі. Може трохи менше .Після аналізу деяких фактів - я зрозумів ,що кількість збитих ракет чи шахедів можна сміливо ділити на два.
05.10.2025 14:35 Відповісти
Кацапи вже стільки ракет і бпла насрали, що можна з вцілілих комплектуючих випускати власні крилаті ракети і шахеди..
05.10.2025 14:27 Відповісти
коли писали що кацапи можуть випускати 100 шахедів на добу тут завзято іржали
тепер не так і смішно
05.10.2025 14:32 Відповісти
В 2019р більша частина України "ржала"
05.10.2025 15:22 Відповісти
якщо із 700 дронів 250 досягла цілей всього за 1 ніч, то це дофіга поганий для нас показник.
05.10.2025 14:31 Відповісти
Бо все літаюче рашистське лайно щільно полетіло в напрямку одного регіону - Львівщини. Якщо не знищувати ракетоносії (і, що навіть головніше - екіпажі, наземну аеродромну обслугу та інженерів - ракетобудівників "на параші", як заповідало їх *****) - то ніяке ППО не витримає
05.10.2025 14:41 Відповісти
тут хтось хвастався нашими інженерами і механіками
якщо вже вони не здатні виготовити хоча би вдвічі меншу від кацапів кількість дронів, які літають і виконують завдання, то може вони би могли щось придумати збивати цілі косяки шахедів які неспішно і без перешкод літають Україною ?
05.10.2025 14:47 Відповісти
Из 496 долетели 57,а это совсем другая пропорция.Зачем чушь нести,если данные перед глазами в этой же статье.
05.10.2025 15:26 Відповісти
Вже не вірится в ці успіхи ,ворог нищить Україну і українців ,нікчемна влада нічого не зробила що б знищувати рашиську енергосистему ,лише пусті розмови про томагавки.
05.10.2025 14:42 Відповісти
Дякуємо ППО!
05.10.2025 14:47 Відповісти
На оборону і на ремонти ми витрачаємо більше коштів ніж на кацапи на напад.
Чому ми і досі не запустили свої дрони на рашку ? Щоб кожної ночі по 500 штук. Бамбіть маскву і підер. Нічого кращого за активну оборону ще не придумали. Хіба що хтось гроші з оборонки краде.
05.10.2025 14:50 Відповісти
 
 