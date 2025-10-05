Знищено 39 із 53 ракет та 439 дронів. Шість ворожих ракет не досягли цілей, - Повітряні сили

У ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Чим ворог бив по Україні?

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 250 із них - "шахеди";

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;

42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська обл. - рф);

9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

"Основний напрямок удару - Львівщина", - наголошують у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:

439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;

6 крилатих ракет "Калібр".

"Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - пояснили у Повітряних силах.

