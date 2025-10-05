Зеленський про масовану атаку РФ: Ворог застосував понад 50 ракет і близько 500 дронів. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою - більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів застосував ворог.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що окупанти били крилатими ракетами, "шахедами", а також "кинджалами". Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом.

"Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор.

Зараз на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи. Постійно отримую доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка й міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій, голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Очікую максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах", - наголошує Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

"Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", - резюмує глава держави.

