3 086 52

Зеленський про масовану атаку РФ: Ворог застосував понад 50 ракет і близько 500 дронів. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою - більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів застосував ворог.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що окупанти били крилатими ракетами, "шахедами", а також "кинджалами". Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом.

Також читайте: 4 людини загинули, ще 6 травмовані через атаку РФ на Львівщину. Зруйновано будинок, 8 пошкоджені (оновлено). ФОТОрепортаж

обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл

"Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор.

Зараз на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи. Постійно отримую доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка й міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій, голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Очікую максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах", - наголошує Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив по центру Слов’янська: восьмеро поранених, пошкоджено щонайменше 26 будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", - резюмує глава держави.

Топ коментарі
+34
Де відповідь фламінго, полупоц неголений?
05.10.2025 11:00 Відповісти
+27
Пішов ти на🤬уй!!!
🤡 - статист.
05.10.2025 11:00 Відповісти
+27
Вольдемар витрусив штани і почав пересказувати новини з газет, зараз відійде від шоку і пригадає про балаболістичну ракету і довгий зелуптун.
05.10.2025 11:03 Відповісти
Де відповідь фламінго, полупоц неголений?
05.10.2025 11:00 Відповісти
Хіба кінорежисери можуть будувати ракети "Фламінго"?
Побудувати ракету - це не видосик зняти.
05.10.2025 11:13 Відповісти
Ракети будують інженери, в хто фінансує не мае значення.
фламінго полетіли зимувати в Африку
а гроші за фламінго матеріалізувались у вілли в Іспанії, Італії, тощо
ну а шо ?
Пішов ти на🤬уй!!!
🤡 - статист.
05.10.2025 11:00 Відповісти
Товаріщу ще б прилаштуватися прогноз погоди озвучувати, на півставки. Диктор з нього так собі, хрипить і гугнявить, але ж новини озвучувати якось прилаштувався, може, й з прогнозом погоди якось складеться. Який не який приробіток, та й вільний час треба чимось заповнювати, бо нудно якось. Може, йому у кабінет поставити ще один гральний комплекс, як у літаку? Нехай дитина чимось займається, не увесь же час тільки гостинці з Аргентини куштувати та відосіки дебільні записувати.
В мене просто немає слів...
показати весь коментар
От і підрахуй!
Вольдемар витрусив штани і почав пересказувати новини з газет, зараз відійде від шоку і пригадає про балаболістичну ракету і довгий зелуптун.
Гарант любить комфорт!
Єрмак вже йому простинь в ліжечку поміняв, чисте спіднє приніс, а зараз бігає по бункері та шукає, де випрати те, що Вова обдристав.
Мівіна! Не забувайте про ледь теплу мівіну.
показати весь коментар
Геть обкуреного ішака! Чмо вилізло, щоб нагадати про себе.
зеля знову збив 99 .99 % ?
Раніше в колгоспі була посада- усе-таки, як воно за..було - цей статіст.
Пан Полтава
@poltava_x
·
1 год
Набудували такого на підстанціях, таких укриттів, шо вже в Іспанії у більшості є квартири та вілли

Тільки Чернігівщина без світла сидить, але то таке, то ж не їм там жити
Та пропади ти пропадом,падло квартальне.
Ось це все на що дрищ здатний
Коли ворог нарощував виробництво шахедів в нас піарилися то на операції "павутина"(хоч про це менше всього треба було говорити) тоді 3 тисячі ракет зокрема "фламінго" і мільйони дронів де вони ? може пора відповідати за свої слова ?
Кривавий асфальт, зеленського і приблуд95 в Урядовому кварталі, виходить смертельною ціною для Українців!! Ну, хоть паржом та Акакаяразніца, мають відповідати за наслідки, а не лиши відосики НЕЗЛАМНО ліпити, за гроші Українців, які несуть страждання від ************ війни!! Керівники СБУ ГПУ …., дивно мовчать, витріщивши очі на єрмака Оманського з помічниками ригоАНАЛІВ???
На жаль, кацапня модернізувала ракети, і тепер можуть обманювати Петріоти. І це є реальність. І з цим треба щось робити. Тільки одне питання, чому немає таких дій у відповідь? Якщо немає чим, то чого немає чим? Велика війна йде вже майже 4 роки. Де розрекламовані ракети, млять?! Якщо їх немає то нахера було піаритись та надувати щоки? Кацапня он мовчки переробила ракети і тепер навіть Петріоти їх можуть не помічати.
Зачем сказки эксПердов пересказывать? Не так просто модернизировать ракету! Поменять тактику намного проще.
Тоді чого їх зараз майже не збивають? Раніше із 100 кацапських ракет збивали 80, зараз майже не збивають. В чому тоді причина?
В изменении тактики, в снижении возможностей нашего ПВО. Много писали, дадут то и это! Я сейчас не знаю что дали, что нет, да и не мое это дело) Но, врать людями, как в ютуб, эксперты за деньги " чешут" уже перебор)
Та хіба тільки в Ютюбі чешуть? Зараз блоХЕРів розвелось як блох на собаці. А чешуть навіть і з офіційних ресурсів, на жаль...
Возможно) Я особо не смотрю. И на ЦН редко пишу) Быстро банят, да и не очень интересно, когда твои "крестики" идут в копилку автора новости!
А ви побільше поганого пишіть про зелених тоді не забанять Навіть матюкатися можна
) Если бы, только в клоуне было дело)
Нічого кацапи не модернізували , то все журналістські вигадки . Ракет до Петріотів не вистачає , і це і є головна причина .
Тоді нахера ті Петріоти коли до них немає набоїв?
Ну як - нахріна ? Не віддавати ж їх назад !! Нехай будуть , ракет не вистачає , але все ж потроху вони постачаються .
Пертіоти себе повністю виправдали , але на жаль запаси їхніх ракет не безмежні .. А наша ППО вистрілює мабуть більше ніж їх встигають виробляти по всьому світу .
Або є версія, що то американці за наказом Тромба змінили налаштування й обчислювальні алгоритми в програмному забезпеченні системи керування ЗРК Patriot, що тепер жодна ракета у надзвукову ціль не попадає.
Не вірю!! Петріот ПАК-3 сама високоточна - вона влучає в саму ракету і знищує кінетично!! Тому у БЧ майже немає шансу залишитися цілою - розпилюється в повітрі або вибухає. Тому вона така крута! тоді як звичайна зенітна ракета збиває підривом БЧ і/або тисячами уламків.

Невже не знаєте очевидних причин???: - мало ПАК-3 ракет, мало установок, за установками полюють, багато зрадників і телеграм-малолєтлк мріють заробити на крові...
Я не фахівець в цих питаннях, але мені здається, що Петріоти перестали їх бачити. Для того, щоб щось збити чи вразити треба спочатку побачити ціль. А якщо її не бачать то про що мова?
Ну накінець то - з'явився зі своїми відосіками, значить перемога.
Все, розходимося, "наш самий самий найвеличніший з найвеличніших" розгребе ситуацію, ще рожевою фламінгою пригрозить супостатам, а не допоможе - "будєм патужно бамбіть! -
зебіли заспокоїлись
для них головне у житті щоб рейтинг їхнього божка не впав
виживуть чи ні - питання другорядне , як кацапи, тільки кацапи кацапєли довго, а вкраїнчиків закацапили за лічені роки
Ого, Зе нахабніє все більше. Так добалакається, що і капітуляція можлива. Безкарність породжує рецидиви. Хто покарає зрадника?!
ось ми як запустимо десятки фламінго! ото буде ******* кацапам!
На екрані ))
А чом би й ні!!
Укр-Кіпрська ( чи чеська?) фірма випустила Сталкер-2 в умовах війни то чому б не випустити блокбастер Потужмен запускає 3000 Фламвндічей в годину
З гоїв і відосика вистачить, бо це їхнім дітям на голови падають дрони, ракети, бомби та снаряди, а дітки-квіточки зєрмаків, міндічів і іже з ними живуть по Лондонах, Ізраілях, США, Дубаях, Монако і т. п.
Даже такий мерзотний аналог скабєєвої - мосєйчук вона раєвська, вивезла свою 26-ти річну "квіточку" в Німеччину.
А знаходились би всі "квіточки" в Україні - дивись і на ракети та дрони кошти знайшлися б.
Чучундра раздуплилась(
зєля доповідає (ніби без нього нема кому) чи тішиться? договір з пуйлом про взаємознищення більш-менш здатних до опору чоловіків і жінок майже завершено. цікаво, єрмак вже міліардер?
Держзрадник, ********** шльондра, геноцидник України, будь ти проклятий у віках, як і весь твій під, блювота Гундоса!
Дивують найбільше зебіли.
З їхніх слів зеля випадково просрав південь і схід. Але ж не гнати його ссаними трапками з посади. Треба дати другий шанс. Нехай вчиться просирати ще більше територій. В общем саме з благословіння більшості українських виборців він і здає Україну. Все одно вони ї не надто любили, вона їм нічого не дала, мову її знати не хотіли. Какая разніца перемогла.
Мені вже справді здається, що зебіли - зомбовані на рівні Білого братства ( було таке в 90), бо пояснити таке безумство я не можу. 4 роки повномасштабної війни бачити усю брехню і мародерство Гундоса і шобли, весь саботаж, відкриту держзраду і підтримувати це?
Ну звісно ж, "випадково". Тож давайте дамо йому та його банді ще років п'ять у владі і ще одну Україну...
Ми рахувати уміємо -де блін відповідь-Хламіінго,Паляніця.Сапсан????Де ?бабки куди дів?
Яка цікава робота в президента- підрахувати кількість ракет і шахедів, якими атакували Україну! Хочеться висловлюватися за таку роботу тільки нецензурними словами.
От "жрите спокойно шашлык,войны не будет",до "ой вэй по нас прилетело сто ракет,но я жив и мои рецепты маринада шашлыков не пропали,значит радуйтесь",потрясающий прогресс личности.
А шо означає, одностороннє припинення вогню?
Зеленський вже довів свою неспроможність бути
президентом у воюючій краіні , бо для нього і його зеленоі
братви - основне збагатитися і накрасти стільки , щоби вистачило
онукам і правнукам , це правда !!
Тому ЗепреЗеденту пора залишити цю посаду і негайно ,
так як краіна потребує сильного політика і людини ,
яка спроможна спасти Украіну !!
Вони з сирком розділили обов'язки: онуча відчитується про дрони і ракети, строк про кацапів і іншу техніку, просрали мобілізацію тепер тіпа "не при чому"
