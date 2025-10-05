Ворог вдарив по центру Слов’янська: восьмеро поранених, пошкоджено щонайменше 26 будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора ввечері, приблизно о 22:40, російські війська вчергове обстріляли місто Словʼянськ.

Про це повідомляє Словʼянська МВА.

Як повідомив начальник МВА Вадим Лях, був приліт трьох КАБів у центральну частину міста. Два влучання у девʼятиповерхівку і одне влучання у школу мистецтв.

"На жаль, на даний час відомо про 8 поранених. Серед них одна дитина - хлопчик 13-ти років. Усім надається необхідна медична допомога", - додав він.

За даними Донецької обласної прокуратури, армія РФ обстріляла Словʼянськ, скинувши авіабомби ФАБ-250 з УМПК.

Засоби ураження поцілили по багатоквартирному будинку. У своїх оселях поранено двох жінок 60 і 70 років, трьох 31, 41 й 57-річних чоловіків та неповнолітнього хлопця. У них діагностовано мінно-вибухові травми, садна, різані рани, забої, перелом. Потерпілим надано медичну допомогу.

Крім того, у населеному пункті пошкоджено щонайменше 26 будинків, понад 20 автівок, фасади магазинів та кафе. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.











