Враг нанес удар по центру Славянска: восемь раненых, повреждены по меньшей мере 26 домов. ВИДЕО+ФОТО
Вчера вечером, примерно в 22:40, российские войска в очередной раз обстреляли город Славянск.
Об этом сообщает Славянская ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщил начальник ГВА Вадим Лях, был прилет трех КАБов в центральную часть города. Два попадания в девятиэтажку и одно попадание в школу искусств.
"К сожалению, в настоящее время известно о 8 раненых. Среди них один ребенок - мальчик 13-ти лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил он.
По данным Донецкой областной прокуратуры, армия РФ обстреляла Славянск, сбросив авиабомбы ФАБ-250 с УМПК.
Средства поражения попали по многоквартирному дому. В своих домах ранены две женщины 60 и 70 лет, трое 31, 41 и 57-летних мужчин и несовершеннолетний парень. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ссадины, резаные раны, ушибы, перелом. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, в населенном пункте повреждены по меньшей мере 26 домов, более 20 автомобилей, фасады магазинов и кафе. Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются.
