Ликвидация последствий удара РФ по энергетике в Донецкой области: в 72 тысячах домов восстановили электроэнергию

В Донецкой области восстановили электроэнергию в 72 тысячах домов. Еще около 20 тысяч домов остаются без света после атаки РФ по энергетике 3 октября.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин

"72 тысячи домов в Донецкой области снова с электричеством. Специалисты оперативно ликвидируют последствия вчерашнего удара по энергетике. Большая часть людей, которые вчера остались без электроснабжения, сегодня уже его снова имеют. Еще около 20 тысяч домов до сих пор без света, но наши энергетики работают над решением проблемы", - сказано в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 3 октября, часть Донецкой области осталась обесточенной в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

