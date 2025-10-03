Оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре на Донетчине: без света остались Дружковка, Константиновка и часть Краматорска
В пятницу, 3 октября, часть Донецкой области осталась обесточена вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре. Без света Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика", - рассказал чиновник.
Филашкин добавил, что органы власти и соответствующие службы остаются на местах и продолжают работать.
Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно восстановят электроснабжение.
Ну, і де обіцяні симетричні відповіді? ********? Як завжди.
фламінгопоні вже поскакали на кацапщину?