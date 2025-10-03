РУС
Новости Обстрелы Донетчины Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
871 12

Оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре на Донетчине: без света остались Дружковка, Константиновка и часть Краматорска

Энергоснабжение в Украине

В пятницу, 3 октября, часть Донецкой области осталась обесточена вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре. Без света Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика", - рассказал чиновник.

Филашкин добавил, что органы власти и соответствующие службы остаются на местах и продолжают работать.

Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно восстановят электроснабжение.

Краматорськ (2403) обстрел (29816) Донецкая область (10900) Краматорский район (734) Константиновка (1935)
Якщо РФ буде і далі бити по енергетичній інфраструктурі України, Україна вдаватиметься до симетричних дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3576519
Ну, і де обіцяні симетричні відповіді? ********? Як завжди.
03.10.2025 20:47 Ответить
+3
У відповідь запустять дринчак-петарди і будуть смакувати як кацапи лаються на звуки вибухів в небі, або як десь порозбиває шибки і будку сторожа.
03.10.2025 21:04 Ответить
+2
Якщо завтра небуде знищена якась ТЕЦ на рф або на окупованій теріторіі України, то пів копійки ціна словам потужного шашличника !
03.10.2025 20:52 Ответить
А відповідь має бути вже через 10 хвилин ? бєлгород тут на днях вже сидів без світла, якщо не помиляюся.
03.10.2025 20:53 Ответить
Це якось змінить суть питання?
03.10.2025 21:13 Ответить
Где где? Рифма напрашивается...
03.10.2025 21:43 Ответить
Може досить вже бідкатись і щось зробити хоча би курську або воронежу. А краще обом...
03.10.2025 20:49 Ответить
А "вечірній мудозвон", один в світі, чи декілька їх?...
03.10.2025 20:50 Ответить
Якщо завтра небуде знищена якась ТЕЦ на рф або на окупованій теріторіі України, то пів копійки ціна словам потужного шашличника !
03.10.2025 20:52 Ответить
А рожеві фламінго поні вже поскакали на кацапщину?
03.10.2025 20:58 Ответить
Чекайте! А це по тій енергетичній інфраструктурі нанесено удари, які Наєм 2 роки тому захистив трирівневим захистом від ракет і дронів? Чи то я щось плутаю і "ета другоє"?
03.10.2025 21:02 Ответить
Вже встановили що цей "трирівневий захист" не може захистити ні від ракет, ні від шахедів, а лише від "уламків". Коротше, якщо хтось кине камінь по ТЕЦ - то захистить.
03.10.2025 21:06 Ответить
У відповідь запустять дринчак-петарди і будуть смакувати як кацапи лаються на звуки вибухів в небі, або як десь порозбиває шибки і будку сторожа.
03.10.2025 21:04 Ответить
 
 