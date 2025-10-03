Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі на Донеччині: без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська

У п'ятницю, 3 жовтня, частина Донецької області залишилась знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Без світла Дружківка, Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика", - розповів посадовець.

Філашкін додав, що органи влади та відповідні служби залишаються на місцях і продовжують працювати.

Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.

