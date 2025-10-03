Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі на Донеччині: без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська
У п'ятницю, 3 жовтня, частина Донецької області залишилась знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Без світла Дружківка, Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика", - розповів посадовець.
Філашкін додав, що органи влади та відповідні служби залишаються на місцях і продовжують працювати.
Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.
Топ коментарі
+4 Dic Dolovo
показати весь коментар03.10.2025 20:47 Відповісти Посилання
+2 Isolda Peres
показати весь коментар03.10.2025 20:52 Відповісти Посилання
+2 Alex O #513819
показати весь коментар03.10.2025 20:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, і де обіцяні симетричні відповіді? ********? Як завжди.
фламінгопоні вже поскакали на кацапщину?