Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі на Донеччині: без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська

У п'ятницю, 3 жовтня, частина Донецької області залишилась знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Без світла Дружківка, Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика", - розповів посадовець.

Філашкін додав, що органи влади та відповідні служби залишаються на місцях і продовжують працювати.

Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.

Якщо РФ буде і далі бити по енергетичній інфраструктурі України, Україна вдаватиметься до симетричних дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3576519
Ну, і де обіцяні симетричні відповіді? ********? Як завжди.
показати весь коментар
03.10.2025 20:47 Відповісти
А відповідь має бути вже через 10 хвилин ? бєлгород тут на днях вже сидів без світла, якщо не помиляюся.
показати весь коментар
03.10.2025 20:53 Відповісти
Це якось змінить суть питання?
показати весь коментар
03.10.2025 21:13 Відповісти
Где где? Рифма напрашивается...
показати весь коментар
03.10.2025 21:43 Відповісти
Може досить вже бідкатись і щось зробити хоча би курську або воронежу. А краще обом...
показати весь коментар
03.10.2025 20:49 Відповісти
А "вечірній мудозвон", один в світі, чи декілька їх?...
показати весь коментар
03.10.2025 20:50 Відповісти
Якщо завтра небуде знищена якась ТЕЦ на рф або на окупованій теріторіі України, то пів копійки ціна словам потужного шашличника !
показати весь коментар
03.10.2025 20:52 Відповісти
А рожеві фламінго поні вже поскакали на кацапщину?
показати весь коментар
03.10.2025 20:58 Відповісти
Чекайте! А це по тій енергетичній інфраструктурі нанесено удари, які Наєм 2 роки тому захистив трирівневим захистом від ракет і дронів? Чи то я щось плутаю і "ета другоє"?
показати весь коментар
03.10.2025 21:02 Відповісти
Вже встановили що цей "трирівневий захист" не може захистити ні від ракет, ні від шахедів, а лише від "уламків". Коротше, якщо хтось кине камінь по ТЕЦ - то захистить.
показати весь коментар
03.10.2025 21:06 Відповісти
У відповідь запустять дринчак-петарди і будуть смакувати як кацапи лаються на звуки вибухів в небі, або як десь порозбиває шибки і будку сторожа.
показати весь коментар
03.10.2025 21:04 Відповісти
 
 