Ліквідація наслідків удару РФ по енергетиці на Донеччині: у 72 тисячах домівок відновили електроенергію
На Донеччині відновили електроенергію у 72 тисячах домівок. Ще близько 20 тисяч осель залишаються без світла після атаки РФ по енергетиці 3 жовтня.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"72 тисячі домівок на Донеччині знову з електрикою. Фахівці оперативно ліквідовують наслідки вчорашнього удару по енергетиці. Більша частина людей, які вчора залишилися без електропостачання, сьогодні вже його знову мають. Ще близько 20 тисяч осель досі без світла, але наші енергетики працюють над вирішенням проблеми", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 жовтня, частина Донецької області залишилась знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
