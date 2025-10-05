УКР
Виробництво балістичних ракет у Росії
836 17

Україні стало складніше працювати по російській балістиці, але тема модернізації ворожих ракет не нова, - Ігнат

балістика

Українським захисникам стало складніше протидіяти російським балістичним ракетам, однак тема з модернізацією ворогом своїх ракет далеко не нова.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

Ігнат зазначив, що тема модернізації російської балістики не нова, й підіймалась уже пів року тому.

"Звісно стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазібалістичній траєкторії. Тобто, здійснюють коливання при заході на ціль. Це ускладнює роботу Patriot: система при збитті балістики працює в автоматичному режимі та стає важче вирахувати точку де протиракета зіткнеться або вибухне поряд з балістичною ракетою противника",- сказав представник Повітряних сил.

За словами Ігната, якщо балістичні ракети заходять з різних напрямків, то їх не є можливим виявити лише однією системою.

"Потрібно мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть виявляти цілі і прикривати місто з різних напрямків",- сказав він.

Раніше видання Financial Times писало, що росіяни почали застосовувати під час обстрілів України модернізовані ракети "Кинджал" й "Іскандер", які можуть "заплутувати" й обходити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Рівень перехоплення балістичних ракет українською протиповітряною обороною впав з 37% у серпні до 6% у вересні.

Читайте також: Росія модернізувала "Іскандери" і "Кинджали", щоб обходити Patriot, - FT

ППО (3609) Ігнат Юрій (829) балістичні ракети (477)
+4
******** зелені пітари брешуть постійно та не червоніють.
Де удари у відповідь, якщо вже не здатні збити рашистські ракети?
05.10.2025 18:39
+2
Зато украинская баллистика как была закатана в асфальт, так до сих пор оттуда и не вылезла.
05.10.2025 18:43
+2
Добре що у нас немає ракет, не треба нічого модернізувати! Які ж мудрі 5-6 менеджерів зеленського.
05.10.2025 18:56
А Петріот підшаманити - шоб цього квазімоду завалити
05.10.2025 18:38
05.10.2025 18:39
Коти допоможуть!
05.10.2025 18:39
05.10.2025 18:42
https://www.youtube.com/watch?v=zCsKn37nFMo&t=328s
оце бдлдті й усім неоРИГАМ с такими ветеранами ригами як Татаров-Єрмак не до модернізацій ЗСУ у війни з хазяїном РИГІВ-з кремлем;
05.10.2025 18:48
05.10.2025 18:43
05.10.2025 18:44
05.10.2025 18:45
Зате ×уйлу нічого не треба робити із пустопорожнім триндінням гундосого про "масове виробництво ракет" - як ішли, так і шлють.
05.10.2025 18:44
05.10.2025 18:56
Що там Касьянов?
Стоїть перед ОП з картонкою в руках ✋?
Чи його вже зластали орли Клименка чи Малюка?😂
05.10.2025 19:00
Тримайте довше біля себе козиря-буде простіше
05.10.2025 19:03
А де наші власні системи ППО? Чому за 7 років такий успішний президент і майстер на всі руки так і не профінансував створення власної ППО? Чи його рівень створювати тільки кодло мародерів резнікових, міндічів, які навчилися ловко перетворювати західну допомогу в офшорні десятки мільярдів доларів США?
05.10.2025 19:05
Як це де? Ось, анонсували вже:

https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/

Картинки поки що, але які гарні.
05.10.2025 19:21
Як там протишахедна,лазерна установка " Тризуб" поживає,вже дійшли до виробництва 10000 штук на тиждень чи ні?
05.10.2025 19:07
С утра эту тему обсуждал с одним из читателей) Не поленился, прочитал образование Игната, он хоть одну ЗРК ракету видел в натуре, собирал ее, настраивал? Баллистика намного проще, она не управляемая) Про маневры БЧ) Это только у МБР очень дорогих и мощных! А лапшу на уши во львовском политическом хорошо вешать научили)
05.10.2025 19:19
 
 