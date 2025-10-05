Україні стало складніше працювати по російській балістиці, але тема модернізації ворожих ракет не нова, - Ігнат
Українським захисникам стало складніше протидіяти російським балістичним ракетам, однак тема з модернізацією ворогом своїх ракет далеко не нова.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.
Ігнат зазначив, що тема модернізації російської балістики не нова, й підіймалась уже пів року тому.
"Звісно стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазібалістичній траєкторії. Тобто, здійснюють коливання при заході на ціль. Це ускладнює роботу Patriot: система при збитті балістики працює в автоматичному режимі та стає важче вирахувати точку де протиракета зіткнеться або вибухне поряд з балістичною ракетою противника",- сказав представник Повітряних сил.
За словами Ігната, якщо балістичні ракети заходять з різних напрямків, то їх не є можливим виявити лише однією системою.
"Потрібно мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть виявляти цілі і прикривати місто з різних напрямків",- сказав він.
Раніше видання Financial Times писало, що росіяни почали застосовувати під час обстрілів України модернізовані ракети "Кинджал" й "Іскандер", які можуть "заплутувати" й обходити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Рівень перехоплення балістичних ракет українською протиповітряною обороною впав з 37% у серпні до 6% у вересні.
Де удари у відповідь, якщо вже не здатні збити рашистські ракети?
оце бдлдті й усім неоРИГАМ с такими ветеранами ригами як Татаров-Єрмак не до модернізацій ЗСУ у війни з хазяїном РИГІВ-з кремлем;
Стоїть перед ОП з картонкою в руках ✋?
Чи його вже зластали орли Клименка чи Малюка?😂
https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/
Картинки поки що, але які гарні.