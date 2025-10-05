РУС
Украине стало сложнее работать по российской баллистике, но тема модернизации вражеских ракет не нова, - Игнат

Украинским защитникам стало сложнее противодействовать российским баллистическим ракетам, однако тема с модернизацией врагом своих ракет далеко не нова.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

Игнат отметил, что тема модернизации российской баллистики не нова, и поднималась уже полгода назад.

"Конечно стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть, осуществляют колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой противника",- сказал представитель Воздушных сил.

По словам Игната, если баллистические ракеты заходят с разных направлений, то их невозможно обнаружить только одной системой.

"Нужно иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и прикрывать город с разных направлений",- сказал он.

Ранее издание Financial Times писало, что россияне начали применять при обстрелах Украины модернизированные ракеты "Кинжал" и "Искандер", которые могут "запутывать" и обходить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Уровень перехвата баллистических ракет украинской противовоздушной обороной упал с 37% в августе до 6% в сентябре.

Читайте также: Россия модернизировала "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы обходить Patriot, - FT

******** зелені пітари брешуть постійно та не червоніють.
Де удари у відповідь, якщо вже не здатні збити рашистські ракети?
Зато украинская баллистика как была закатана в асфальт, так до сих пор оттуда и не вылезла.
Добре що у нас немає ракет, не треба нічого модернізувати! Які ж мудрі 5-6 менеджерів зеленського.
А Петріот підшаманити - шоб цього квазімоду завалити
******** зелені пітари брешуть постійно та не червоніють.
Де удари у відповідь, якщо вже не здатні збити рашистські ракети?
Коти допоможуть!
https://www.youtube.com/watch?v=zCsKn37nFMo&t=328s
оце бдлдті й усім неоРИГАМ с такими ветеранами ригами як Татаров-Єрмак не до модернізацій ЗСУ у війни з хазяїном РИГІВ-з кремлем;
Зато украинская баллистика как была закатана в асфальт, так до сих пор оттуда и не вылезла.
Зате ×уйлу нічого не треба робити із пустопорожнім триндінням гундосого про "масове виробництво ракет" - як ішли, так і шлють.
Добре що у нас немає ракет, не треба нічого модернізувати! Які ж мудрі 5-6 менеджерів зеленського.
Що там Касьянов?
Стоїть перед ОП з картонкою в руках ✋?
Чи його вже зластали орли Клименка чи Малюка?😂
Тримайте довше біля себе козиря-буде простіше
А де наші власні системи ППО? Чому за 7 років такий успішний президент і майстер на всі руки так і не профінансував створення власної ППО? Чи його рівень створювати тільки кодло мародерів резнікових, міндічів, які навчилися ловко перетворювати західну допомогу в офшорні десятки мільярдів доларів США?
Як це де? Ось, анонсували вже:

https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/

Картинки поки що, але які гарні.
Як там протишахедна,лазерна установка " Тризуб" поживає,вже дійшли до виробництва 10000 штук на тиждень чи ні?
С утра эту тему обсуждал с одним из читателей) Не поленился, прочитал образование Игната, он хоть одну ЗРК ракету видел в натуре, собирал ее, настраивал? Баллистика намного проще, она не управляемая) Про маневры БЧ) Это только у МБР очень дорогих и мощных! А лапшу на уши во львовском политическом хорошо вешать научили)
Зельоні нам повідомляють про проблему ефективної модернізації зброї Кацапією, але оптимістично заспокоюють - проблема ж не нова!
- Куме, ви всрались, просніться.
- А я і не спав.
