Украине стало сложнее работать по российской баллистике, но тема модернизации вражеских ракет не нова, - Игнат
Украинским защитникам стало сложнее противодействовать российским баллистическим ракетам, однако тема с модернизацией врагом своих ракет далеко не нова.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.
Игнат отметил, что тема модернизации российской баллистики не нова, и поднималась уже полгода назад.
"Конечно стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть, осуществляют колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой противника",- сказал представитель Воздушных сил.
По словам Игната, если баллистические ракеты заходят с разных направлений, то их невозможно обнаружить только одной системой.
"Нужно иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и прикрывать город с разных направлений",- сказал он.
Ранее издание Financial Times писало, что россияне начали применять при обстрелах Украины модернизированные ракеты "Кинжал" и "Искандер", которые могут "запутывать" и обходить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Уровень перехвата баллистических ракет украинской противовоздушной обороной упал с 37% в августе до 6% в сентябре.
