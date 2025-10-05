РУС
3 948 62

Зеленский о массированной атаке РФ: Враг применил более 50 ракет и около 500 дронов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой - более 50 ракет и около 500 ударных дронов применил враг.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что оккупанты били крылатыми ракетами, "шахедами", а также "кинжалами". Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом.

Также читайте: 4 человека погибли, еще 6 травмированы из-за атаки РФ на Львовщину. Разрушен дом, 8 повреждены (обновлено). ФОТОрепортаж

обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел

"По состоянию на сейчас известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора.

Сейчас на местах, где это нужно, продолжаются спасательные и восстановительные работы. Постоянно получаю доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко и министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, руководителей областных военных администраций, главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Ожидаю максимально оперативную и качественную работу чиновников над ликвидацией последствий в пострадавших регионах", - отмечает Зеленский.

Он отметил, что сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по центру Славянска: восемь раненых, повреждены по меньшей мере 26 домов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", - резюмирует глава государства.

Запорожье (2787) Зеленский Владимир (22153) Львов (4647) обстрел (29849) Запорожская область (3609) Львовская область (3031) Запорожский район (280) Львовский район (109)
+42
Де відповідь фламінго, полупоц неголений?
05.10.2025 11:00 Ответить
+32
Вольдемар витрусив штани і почав пересказувати новини з газет, зараз відійде від шоку і пригадає про балаболістичну ракету і довгий зелуптун.
05.10.2025 11:03 Ответить
+31
Пішов ти на🤬уй!!!
🤡 - статист.
05.10.2025 11:00 Ответить
Де відповідь фламінго, полупоц неголений?
05.10.2025 11:00 Ответить
Хіба кінорежисери можуть будувати ракети "Фламінго"?
Побудувати ракету - це не видосик зняти.
05.10.2025 11:13 Ответить
Ракети будують інженери, в хто фінансує не мае значення.
05.10.2025 12:01 Ответить
А "Тесли" особисто наркот та татусь пасивного гоміка Маск збирає?
05.10.2025 12:31 Ответить
фламінго полетіли зимувати в Африку
а гроші за фламінго матеріалізувались у вілли в Іспанії, Італії, тощо
ну а шо ?
05.10.2025 11:15 Ответить
Товаріщу ще б прилаштуватися прогноз погоди озвучувати, на півставки. Диктор з нього так собі, хрипить і гугнявить, але ж новини озвучувати якось прилаштувався, може, й з прогнозом погоди якось складеться. Який не який приробіток, та й вільний час треба чимось заповнювати, бо нудно якось. Може, йому у кабінет поставити ще один гральний комплекс, як у літаку? Нехай дитина чимось займається, не увесь же час тільки гостинці з Аргентини куштувати та відосіки дебільні записувати.
05.10.2025 11:34 Ответить
В мене просто немає слів...
05.10.2025 11:00 Ответить
От і підрахуй!
05.10.2025 11:02 Ответить
Вольдемар витрусив штани і почав пересказувати новини з газет, зараз відійде від шоку і пригадає про балаболістичну ракету і довгий зелуптун.
05.10.2025 11:03 Ответить
Гарант любить комфорт!
Єрмак вже йому простинь в ліжечку поміняв, чисте спіднє приніс, а зараз бігає по бункері та шукає, де випрати те, що Вова обдристав.
05.10.2025 11:20 Ответить
Мівіна! Не забувайте про ледь теплу мівіну.
05.10.2025 11:38 Ответить
Геть обкуреного ішака! Чмо вилізло, щоб нагадати про себе.
05.10.2025 11:06 Ответить
зеля знову збив 99 .99 % ?
05.10.2025 11:06 Ответить
Раніше в колгоспі була посада- усе-таки, як воно за..було - цей статіст.
05.10.2025 11:07 Ответить
Пан Полтава
@poltava_x
·
1 год
Набудували такого на підстанціях, таких укриттів, шо вже в Іспанії у більшості є квартири та вілли

Тільки Чернігівщина без світла сидить, але то таке, то ж не їм там жити
05.10.2025 11:07 Ответить
Та пропади ти пропадом,падло квартальне.
05.10.2025 11:08 Ответить
Ось це все на що дрищ здатний
05.10.2025 11:08 Ответить
Коли ворог нарощував виробництво шахедів в нас піарилися то на операції "павутина"(хоч про це менше всього треба було говорити) тоді 3 тисячі ракет зокрема "фламінго" і мільйони дронів де вони ? може пора відповідати за свої слова ?
05.10.2025 11:08 Ответить
Кривавий асфальт, зеленського і приблуд95 в Урядовому кварталі, виходить смертельною ціною для Українців!! Ну, хоть паржом та Акакаяразніца, мають відповідати за наслідки, а не лиши відосики НЕЗЛАМНО ліпити, за гроші Українців, які несуть страждання від ************ війни!! Керівники СБУ ГПУ …., дивно мовчать, витріщивши очі на єрмака Оманського з помічниками ригоАНАЛІВ???
05.10.2025 11:09 Ответить
На жаль, кацапня модернізувала ракети, і тепер можуть обманювати Петріоти. І це є реальність. І з цим треба щось робити. Тільки одне питання, чому немає таких дій у відповідь? Якщо немає чим, то чого немає чим? Велика війна йде вже майже 4 роки. Де розрекламовані ракети, млять?! Якщо їх немає то нахера було піаритись та надувати щоки? Кацапня он мовчки переробила ракети і тепер навіть Петріоти їх можуть не помічати.
05.10.2025 11:09 Ответить
Зачем сказки эксПердов пересказывать? Не так просто модернизировать ракету! Поменять тактику намного проще.
05.10.2025 11:18 Ответить
Тоді чого їх зараз майже не збивають? Раніше із 100 кацапських ракет збивали 80, зараз майже не збивають. В чому тоді причина?
05.10.2025 11:27 Ответить
В изменении тактики, в снижении возможностей нашего ПВО. Много писали, дадут то и это! Я сейчас не знаю что дали, что нет, да и не мое это дело) Но, врать людями, как в ютуб, эксперты за деньги " чешут" уже перебор)
05.10.2025 11:34 Ответить
Та хіба тільки в Ютюбі чешуть? Зараз блоХЕРів розвелось як блох на собаці. А чешуть навіть і з офіційних ресурсів, на жаль...
05.10.2025 11:40 Ответить
Возможно) Я особо не смотрю. И на ЦН редко пишу) Быстро банят, да и не очень интересно, когда твои "крестики" идут в копилку автора новости!
05.10.2025 11:44 Ответить
А ви побільше поганого пишіть про зелених тоді не забанять Навіть матюкатися можна
05.10.2025 11:50 Ответить
) Если бы, только в клоуне было дело)
05.10.2025 11:52 Ответить
Нічого кацапи не модернізували , то все журналістські вигадки . Ракет до Петріотів не вистачає , і це і є головна причина .
05.10.2025 11:37 Ответить
Тоді нахера ті Петріоти коли до них немає набоїв?
05.10.2025 11:48 Ответить
Ну як - нахріна ? Не віддавати ж їх назад !! Нехай будуть , ракет не вистачає , але все ж потроху вони постачаються .
Пертіоти себе повністю виправдали , але на жаль запаси їхніх ракет не безмежні .. А наша ППО вистрілює мабуть більше ніж їх встигають виробляти по всьому світу .
05.10.2025 12:03 Ответить
Або є версія, що то американці за наказом Тромба змінили налаштування й обчислювальні алгоритми в програмному забезпеченні системи керування ЗРК Patriot, що тепер жодна ракета у надзвукову ціль не попадає.
05.10.2025 11:59 Ответить
Можливо . Я не спеціаліст по ракетах , але слухаю те що говорять ракетники . Вони пишуть що в якусь супермодернізацію кацапських ракет не вірять . І що системи Петріот обдурити надзвичайно складно . А низький процент збиття кацапських ракет пояснюють нестачею ракет до Петріотів .
05.10.2025 12:14 Ответить
І для чого? Дурна конспірологія.
05.10.2025 12:15 Ответить
Відповідь проста: примушення України до прийняття капітуляційних умов *****.
На рашистських Z-каналах вже з місяць-два обговорюється питання суцільного обесточення України. Начебто, якийсь зрадник-перебіжчик - колишній заступник міністра Міненерго поділився з рашистами секретною схемою розміщення 11-ти критичних точок енергосистеми України, руйнування яких призведе до автоматичного вимкнення АЕС з неможливістю відновлення енергопостачання. А для цього потрібно лише кільканадцять успішних ударів "Кинжалів".
От на це, ймовірно, і погодився Тромб на зустрічі з ****** в Анкориджі.
05.10.2025 12:31 Ответить
Не вірю!! Петріот ПАК-3 сама високоточна - вона влучає в саму ракету і знищує кінетично!! Тому у БЧ майже немає шансу залишитися цілою - розпилюється в повітрі або вибухає. Тому вона така крута! тоді як звичайна зенітна ракета збиває підривом БЧ і/або тисячами уламків.

Невже не знаєте очевидних причин???: - мало ПАК-3 ракет, мало установок, за установками полюють, багато зрадників і телеграм-малолєтлк мріють заробити на крові...
05.10.2025 11:41 Ответить
Я не фахівець в цих питаннях, але мені здається, що Петріоти перестали їх бачити. Для того, щоб щось збити чи вразити треба спочатку побачити ціль. А якщо її не бачать то про що мова?
05.10.2025 11:46 Ответить
Ну накінець то - з'явився зі своїми відосіками, значить перемога.
Все, розходимося, "наш самий самий найвеличніший з найвеличніших" розгребе ситуацію, ще рожевою фламінгою пригрозить супостатам, а не допоможе - "будєм патужно бамбіть! -
05.10.2025 11:11 Ответить
зебіли заспокоїлись
для них головне у житті щоб рейтинг їхнього божка не впав
виживуть чи ні - питання другорядне , як кацапи, тільки кацапи кацапєли довго, а вкраїнчиків закацапили за лічені роки
05.10.2025 11:16 Ответить
Ого, Зе нахабніє все більше. Так добалакається, що і капітуляція можлива. Безкарність породжує рецидиви. Хто покарає зрадника?!
05.10.2025 11:14 Ответить
ось ми як запустимо десятки фламінго! ото буде ******* кацапам!
05.10.2025 11:16 Ответить
На екрані ))
А чом би й ні!!
Укр-Кіпрська ( чи чеська?) фірма випустила Сталкер-2 в умовах війни то чому б не випустити блокбастер Потужмен запускає 3000 Фламвндічей в годину
05.10.2025 11:47 Ответить
З гоїв і відосика вистачить, бо це їхнім дітям на голови падають дрони, ракети, бомби та снаряди, а дітки-квіточки зєрмаків, міндічів і іже з ними живуть по Лондонах, Ізраілях, США, Дубаях, Монако і т. п.
Даже такий мерзотний аналог скабєєвої - мосєйчук вона раєвська, вивезла свою 26-ти річну "квіточку" в Німеччину.
А знаходились би всі "квіточки" в Україні - дивись і на ракети та дрони кошти знайшлися б.
05.10.2025 11:19 Ответить
Чучундра раздуплилась(
05.10.2025 11:21 Ответить
05.10.2025 11:22 Ответить
зєля доповідає (ніби без нього нема кому) чи тішиться? договір з пуйлом про взаємознищення більш-менш здатних до опору чоловіків і жінок майже завершено. цікаво, єрмак вже міліардер?
05.10.2025 11:23 Ответить
Дивують найбільше зебіли.
З їхніх слів зеля випадково просрав південь і схід. Але ж не гнати його ссаними трапками з посади. Треба дати другий шанс. Нехай вчиться просирати ще більше територій. В общем саме з благословіння більшості українських виборців він і здає Україну. Все одно вони ї не надто любили, вона їм нічого не дала, мову її знати не хотіли. Какая разніца перемогла.
05.10.2025 11:29 Ответить
Мені вже справді здається, що зебіли - зомбовані на рівні Білого братства ( було таке в 90), бо пояснити таке безумство я не можу. 4 роки повномасштабної війни бачити усю брехню і мародерство Гундоса і шобли, весь саботаж, відкриту держзраду і підтримувати це?
05.10.2025 11:36 Ответить
Ну звісно ж, "випадково". Тож давайте дамо йому та його банді ще років п'ять у владі і ще одну Україну...
05.10.2025 11:43 Ответить
Ми рахувати уміємо -де блін відповідь-Хламіінго,Паляніця.Сапсан????Де ?бабки куди дів?
05.10.2025 11:27 Ответить
Яка цікава робота в президента- підрахувати кількість ракет і шахедів, якими атакували Україну! Хочеться висловлюватися за таку роботу тільки нецензурними словами.
05.10.2025 11:33 Ответить
От "жрите спокойно шашлык,войны не будет",до "ой вэй по нас прилетело сто ракет,но я жив и мои рецепты маринада шашлыков не пропали,значит радуйтесь",потрясающий прогресс личности.
05.10.2025 11:37 Ответить
А шо означає, одностороннє припинення вогню?
05.10.2025 11:44 Ответить
Это, у кого первого патроны кончаться)
05.10.2025 12:07 Ответить
Зеленський вже довів свою неспроможність бути
президентом у воюючій краіні , бо для нього і його зеленоі
братви - основне збагатитися і накрасти стільки , щоби вистачило
онукам і правнукам , це правда !!
Тому ЗепреЗеденту пора залишити цю посаду і негайно ,
так як краіна потребує сильного політика і людини ,
яка спроможна спасти Украіну !!
05.10.2025 11:53 Ответить
Вони з сирком розділили обов'язки: онуча відчитується про дрони і ракети, строк про кацапів і іншу техніку, просрали мобілізацію тепер тіпа "не при чому"
05.10.2025 12:00 Ответить
Якби міста москалів,де є військові аеродроми,звідки злітали бомбардувальники були знеструмлені...,то виконати такий теракт було б їм важко.
05.10.2025 12:08 Ответить
Люди у військовій формі самі можуть порахувати, краще скажи де їх захист? Ти ж, Боневтік обіцяв. Ти дав можливість своєму оточенню красти десятки мільярдів доларів, як бути людям? Коли ти вже підеш, щоб прийшли ті, що захистять країну і людей?
05.10.2025 12:37 Ответить
Досить вже скиглити. Рашисти вижимають все з своїх можливостей. А от де наші удари по моцкві і ТЕС? Да фламінго і довгі нептуни як твій язик?
05.10.2025 12:42 Ответить
Відставка і зміна влади в Україні і є тим що збереже державу а інакше безодня і анархія.
05.10.2025 12:45 Ответить
 
 