Зеленский о массированной атаке РФ: Враг применил более 50 ракет и около 500 дронов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой - более 50 ракет и около 500 ударных дронов применил враг.

Он напомнил, что оккупанты били крылатыми ракетами, "шахедами", а также "кинжалами". Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом.

"По состоянию на сейчас известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора.

Сейчас на местах, где это нужно, продолжаются спасательные и восстановительные работы. Постоянно получаю доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко и министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, руководителей областных военных администраций, главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Ожидаю максимально оперативную и качественную работу чиновников над ликвидацией последствий в пострадавших регионах", - отмечает Зеленский.

Он отметил, что сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей.

"Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", - резюмирует глава государства.

