Новости Массированный ракетный обстрел
1 726 15

Уничтожено 39 из 53 ракет и 439 дронов. Шесть вражеских ракет не достигли целей, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:

  • 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них - "шахеды";
  • 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;
  • 42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская обл. - рф);
  • 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"Основное направление удара - Львовщина", - отмечают в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Зеленский о массированной атаке РФ: Враг применил более 50 ракет и около 500 дронов. ФОТОрепортаж

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

  • 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
  • 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
  • 6 крылатых ракет "Калибр".

"Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).

Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - пояснили в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 5 октября рашисты атаковали дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание. В "Нафтогазе" отметили, что РФ ударила по объектам газовой инфраструктуры, которые обеспечивают газом в зимний период. Есть разрушения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ракеты (3739) дроны (4967) Воздушные силы (2717) Львовская область (3031)
Топ комментарии
+11
Такі повідомлення виглядають як глузування з людей.
Знищені будинки, є жертви серед людей, вражені промислові об'єкти, вражені газові сховища, інфраструктура, енергетичні об'єкти, в багатьох регіонах немає світла, ітд.
Але майже все збили.
На кого це розраховано?
05.10.2025 14:27 Ответить
+6
Ваньок вже давно писав, що звіти хєнєралів ППО - піздьож.
05.10.2025 14:38 Ответить
+5
Брешуть ,як москалі. Може трохи менше .Після аналізу деяких фактів - я зрозумів ,що кількість збитих ракет чи шахедів можна сміливо ділити на два.
05.10.2025 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ого, один кинджал збили, а чому я тоді чув два вибухи? От навіщо брехати? У чому сенс?
05.10.2025 14:27 Ответить
Брешуть ,як москалі. Може трохи менше .Після аналізу деяких фактів - я зрозумів ,що кількість збитих ракет чи шахедів можна сміливо ділити на два.
05.10.2025 14:35 Ответить
Кацапи вже стільки ракет і бпла насрали, що можна з вцілілих комплектуючих випускати власні крилаті ракети і шахеди..
05.10.2025 14:27 Ответить
коли писали що кацапи можуть випускати 100 шахедів на добу тут завзято іржали
тепер не так і смішно
05.10.2025 14:32 Ответить
В 2019р більша частина України "ржала"
05.10.2025 15:22 Ответить
Такі повідомлення виглядають як глузування з людей.
Знищені будинки, є жертви серед людей, вражені промислові об'єкти, вражені газові сховища, інфраструктура, енергетичні об'єкти, в багатьох регіонах немає світла, ітд.
Але майже все збили.
На кого це розраховано?
05.10.2025 14:27 Ответить
Ваньок вже давно писав, що звіти хєнєралів ППО - піздьож.
05.10.2025 14:38 Ответить
якщо із 700 дронів 250 досягла цілей всього за 1 ніч, то це дофіга поганий для нас показник.
05.10.2025 14:31 Ответить
Бо все літаюче рашистське лайно щільно полетіло в напрямку одного регіону - Львівщини. Якщо не знищувати ракетоносії (і, що навіть головніше - екіпажі, наземну аеродромну обслугу та інженерів - ракетобудівників "на параші", як заповідало їх *****) - то ніяке ППО не витримає
05.10.2025 14:41 Ответить
тут хтось хвастався нашими інженерами і механіками
якщо вже вони не здатні виготовити хоча би вдвічі меншу від кацапів кількість дронів, які літають і виконують завдання, то може вони би могли щось придумати збивати цілі косяки шахедів які неспішно і без перешкод літають Україною ?
05.10.2025 14:47 Ответить
Из 496 долетели 57,а это совсем другая пропорция.Зачем чушь нести,если данные перед глазами в этой же статье.
05.10.2025 15:26 Ответить
Вже не вірится в ці успіхи ,ворог нищить Україну і українців ,нікчемна влада нічого не зробила що б знищувати рашиську енергосистему ,лише пусті розмови про томагавки.
05.10.2025 14:42 Ответить
Дякуємо ППО!
05.10.2025 14:47 Ответить
На оборону і на ремонти ми витрачаємо більше коштів ніж на кацапи на напад.
Чому ми і досі не запустили свої дрони на рашку ? Щоб кожної ночі по 500 штук. Бамбіть маскву і підер. Нічого кращого за активну оборону ще не придумали. Хіба що хтось гроші з оборонки краде.
05.10.2025 14:50 Ответить
Трамп, дай Томагавки!
05.10.2025 15:55 Ответить
 
 