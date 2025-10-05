Уничтожено 39 из 53 ракет и 439 дронов. Шесть вражеских ракет не достигли целей, - Воздушные силы

В ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них - "шахеды";

2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;

42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская обл. - рф);

9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"Основное направление удара - Львовщина", - отмечают в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Зеленский о массированной атаке РФ: Враг применил более 50 ракет и около 500 дронов. ФОТОрепортаж

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

6 крылатых ракет "Калибр".

"Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).

Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - пояснили в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 5 октября рашисты атаковали дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание. В "Нафтогазе" отметили, что РФ ударила по объектам газовой инфраструктуры, которые обеспечивают газом в зимний период. Есть разрушения.

