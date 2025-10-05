Уничтожено 39 из 53 ракет и 439 дронов. Шесть вражеских ракет не достигли целей, - Воздушные силы
В ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:
- 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них - "шахеды";
- 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;
- 42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская обл. - рф);
- 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
"Основное направление удара - Львовщина", - отмечают в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:
- 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
- 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
- 6 крылатых ракет "Калибр".
"Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).
Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - пояснили в Воздушных силах.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 5 октября рашисты атаковали дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.
Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание. В "Нафтогазе" отметили, что РФ ударила по объектам газовой инфраструктуры, которые обеспечивают газом в зимний период. Есть разрушения.
тепер не так і смішно
Знищені будинки, є жертви серед людей, вражені промислові об'єкти, вражені газові сховища, інфраструктура, енергетичні об'єкти, в багатьох регіонах немає світла, ітд.
Але майже все збили.
На кого це розраховано?
якщо вже вони не здатні виготовити хоча би вдвічі меншу від кацапів кількість дронів, які літають і виконують завдання, то може вони би могли щось придумати збивати цілі косяки шахедів які неспішно і без перешкод літають Україною ?
Чому ми і досі не запустили свої дрони на рашку ? Щоб кожної ночі по 500 штук. Бамбіть маскву і підер. Нічого кращого за активну оборону ще не придумали. Хіба що хтось гроші з оборонки краде.