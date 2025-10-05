РФ нанесла удары по объектам газовой инфраструктуры, которые обеспечивают газом в зимний период. Есть разрушения, - "Нафтогаз"

В ночь на 5 октября 2025 года войска РФ осуществили очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Под ударом - гражданские объекты, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Нафтогаза".

Как отмечается, в результате атаки зафиксировано попадание и разрушения. Специалисты Группы Нафтогаз совместно со спасательными службами работают на местах, ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.

"Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно - лишить украинцев газа, тепла и света", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним, что в ночь на 3 октября россияне нанесли крупнейший массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 5 октября рашисты атаковали дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

