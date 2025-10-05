РФ нанесла удары по объектам газовой инфраструктуры, которые обеспечивают газом в зимний период. Есть разрушения, - "Нафтогаз"
В ночь на 5 октября 2025 года войска РФ осуществили очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Под ударом - гражданские объекты, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Нафтогаза".
Как отмечается, в результате атаки зафиксировано попадание и разрушения. Специалисты Группы Нафтогаз совместно со спасательными службами работают на местах, ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.
"Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно - лишить украинцев газа, тепла и света", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Напомним, что в ночь на 3 октября россияне нанесли крупнейший массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 5 октября рашисты атаковали дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.
Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.
нептунязик"
Тепер по сховищах.
Сибіга - рятуй зверненням!
Не будемо впадати у відчай - почитаемо зміст останнього відосику на листочку, написаному від руки, на дошці для об'яв.
Шмигаль обіцяє більше дронів-перехоплювачів для ППО
Зеленський оголосив про контракти на безпілотники-перехоплювачі на понад 3 млрд грн.
Сирський оголосив, що ЗСУ створюють багаторівневу систему для протидії російським ударним безпілотникам Shahed та Gerbera.
Сирський оголосив про створення спеціального Командування безпілотних систем ППО.
Сирський наказав посилити перехоплення "Шахедів" на прикордонні.
Тимур Мамедов-Ткаченко анонсував запуск "повноцінної" системи перехоплення російських дронів "Чисте небо".
Усі вищезгадані новини пролунали протягом трьох місяців.
Як і все, що робиться в нашій країні - поки що це лише гасла та освоєння грошей.
Сергій Погребецький
оно дід касьян майдан збирає!
бо, зелені гниді, за яких він люто топив, відібрали прєлєсть.
Просто так такі люди не виходять мітингувати
це, не майдан і не непокора!
це, я там буду проходити!