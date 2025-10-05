РУС
РФ нанесла удары по объектам газовой инфраструктуры, которые обеспечивают газом в зимний период. Есть разрушения, - "Нафтогаз"

"Нафтогаз" заявил о крупнейшей атаке на газовую инфраструктуру с начала войны

В ночь на 5 октября 2025 года войска РФ осуществили очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Под ударом - гражданские объекты, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Нафтогаза".

Как отмечается, в результате атаки зафиксировано попадание и разрушения. Специалисты Группы Нафтогаз совместно со спасательными службами работают на местах, ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.

"Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно - лишить украинцев газа, тепла и света", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Также читайте: РФ совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала войны: часть разрушений - критические, - "Нафтогаз"

Напомним, что в ночь на 3 октября россияне нанесли крупнейший массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 5 октября рашисты атаковали дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

а хіба потужні зельоні відосики не захистили ?
показать весь комментарий
05.10.2025 14:15 Ответить
У відповідь вже полетіли Рожевий Фламіндіч і балаболістичні ракети "Довгий нептун язик"
показать весь комментарий
05.10.2025 14:15 Ответить
Спочатку по видобутку.
Тепер по сховищах.
Сибіга - рятуй зверненням!
Не будемо впадати у відчай - почитаемо зміст останнього відосику на листочку, написаному від руки, на дошці для об'яв.
показать весь комментарий
05.10.2025 14:16 Ответить
все згідно Оманського Плану
показать весь комментарий
05.10.2025 14:16 Ответить
Як бачимо те що Україна не б'є по рашистській енергетиці не заважає рашистам бити по українській енергетиці. А потім коли рашисти все наше зруйнують то оголосять про енергетичне чи повітряне перемир'я. І наш Зелений з радістю погодиться. І так кожного разу
показать весь комментарий
05.10.2025 14:21 Ответить
Україна б'є по енергетиці рашистів, просто ефект різний - там стоять годину у черзі за бензином на Сахаліні, тут готуються зимувати без світла і тепла всією країною.
показать весь комментарий
05.10.2025 14:27 Ответить
Удари по рашистським НПЗ це не рахується за енергетику. Інакше можна вважати що в Україні більше немає енергетики бо Сосія зруйнувала всі наші НПЗ ще в 2022 році.
показать весь комментарий
05.10.2025 14:51 Ответить
На тлі останніх атак росії на Україну ці новини звучать як глузування:
Шмигаль обіцяє більше дронів-перехоплювачів для ППО
Зеленський оголосив про контракти на безпілотники-перехоплювачі на понад 3 млрд грн.
Сирський оголосив, що ЗСУ створюють багаторівневу систему для протидії російським ударним безпілотникам Shahed та Gerbera.
Сирський оголосив про створення спеціального Командування безпілотних систем ППО.
Сирський наказав посилити перехоплення "Шахедів" на прикордонні.
Тимур Мамедов-Ткаченко анонсував запуск "повноцінної" системи перехоплення російських дронів "Чисте небо".
Усі вищезгадані новини пролунали протягом трьох місяців.
Як і все, що робиться в нашій країні - поки що це лише гасла та освоєння грошей.
Сергій Погребецький
показать весь комментарий
05.10.2025 14:22 Ответить
та то все фігня!
оно дід касьян майдан збирає!
бо, зелені гниді, за яких він люто топив, відібрали прєлєсть.
показать весь комментарий
05.10.2025 14:25 Ответить
Не поділили лаве.
Просто так такі люди не виходять мітингувати
показать весь комментарий
05.10.2025 15:01 Ответить
Це ти про Майдан?
показать весь комментарий
05.10.2025 15:16 Ответить
Ніхрена він не збирає,він так сам і сказав ' це не бунт,не майдан,це мирна акція" , я просто постою як дурень і на цьому всьо.
показать весь комментарий
05.10.2025 15:35 Ответить
я, завтра у 11:50 буду проходити біля золотих воріт.
це, не майдан і не непокора!
це, я там буду проходити!
показать весь комментарий
05.10.2025 15:39 Ответить
кремлівський маньяк готує українців до зими
показать весь комментарий
05.10.2025 14:31 Ответить
Судя по обстрелам орков они в Фламинго не верят и не боятся ответки.
показать весь комментарий
05.10.2025 14:32 Ответить
Ворог творить геноцид проти українського народу ,на жаль гідної відповіді по рашиських чортах немає ,вже ніхто не вірить цій владі.
показать весь комментарий
05.10.2025 14:37 Ответить
Є руйнування -немає ППО. Ну звісно....партнери ж у всьому винні.
показать весь комментарий
05.10.2025 14:42 Ответить
Це проблеми нафтогазу і нашого уряду
показать весь комментарий
05.10.2025 14:53 Ответить
та ви шо не може бути. Як неочікувано. Лишенько, а шо це було
показать весь комментарий
05.10.2025 15:52 Ответить
 
 