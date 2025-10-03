РУС
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
РФ осуществила крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала войны: часть разрушений - критические, - "Нафтогаз"

Крупнейшая массированная атака на газодобывающую инфраструктуру

В ночь на 3 октября россияне нанесли крупнейший массированный удар по газодобывающим активам группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по мощностям на Харьковщине и Полтавщине выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них - баллистические, и 60 дронов. Часть удалось сбить

"Целенаправленный террор против гражданских объектов, которые обеспечивают добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла. Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой. В результате этой атаки, значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений - критические", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сообщается, что сейчас на месте работают специалисты "Нафтогаза", ГСЧС и другие аварийные службы. Продолжается ликвидация последствий удара.

"Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным. Террор нигде не должен достигать своей цели", - добавил Корецкий.

Газ (10272) Нафтогаз (3121) обстрел (29816)
Зараз місцеві "енергетики" перетворяться на експертів-газовиків і напишуть: де захист? Це не правда - газу вдосталь, його просто раптово почали експортувати!
показать весь комментарий
03.10.2025 14:05 Ответить
Таки в землі газу вдосталь. Бо до відкриття сибірського газу -Москву опалювали газом з полтавщини.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:12 Ответить
Я ж не сперечаюся: йоги ж доставит треба 🤷
показать весь комментарий
03.10.2025 14:19 Ответить
"Жодного воєнного сенсу"

Вибачте, але трохи наївні розмірковування. Типу війна - це лицарські поєдинки в чистому полі. Русня поставила ціль - знищити Україну. Тому, нажаль, нічим не нехтує
показать весь комментарий
03.10.2025 14:07 Ответить
Так три рівні захисту давно ж побудовано. Лисий мустафа зуб давав....*****,ну як з такою владою воювати?
показать весь комментарий
03.10.2025 14:12 Ответить
який йо.нутий коментар корецького. ми значить бємо по заводах і газових підстанціях і розраховуємо, що вони не будуть ? для кого це кіно
показать весь комментарий
03.10.2025 14:36 Ответить
 
 