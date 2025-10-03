РФ осуществила крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала войны: часть разрушений - критические, - "Нафтогаз"
В ночь на 3 октября россияне нанесли крупнейший массированный удар по газодобывающим активам группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по мощностям на Харьковщине и Полтавщине выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них - баллистические, и 60 дронов. Часть удалось сбить
"Целенаправленный террор против гражданских объектов, которые обеспечивают добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла. Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой. В результате этой атаки, значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений - критические", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Сообщается, что сейчас на месте работают специалисты "Нафтогаза", ГСЧС и другие аварийные службы. Продолжается ликвидация последствий удара.
"Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным. Террор нигде не должен достигать своей цели", - добавил Корецкий.
Вибачте, але трохи наївні розмірковування. Типу війна - це лицарські поєдинки в чистому полі. Русня поставила ціль - знищити Україну. Тому, нажаль, нічим не нехтує