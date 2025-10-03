УКР
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
2 715 8

РФ вчинила найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку війни: частина руйнувань - критичні, - "Нафтогаз"

Найбільша масована атака на газовидобувну інфраструктуру

У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити

"Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Повідомляється, що нині на місці працюють фахівці "Нафтогазу", ДСНС та інші аварійні служби. Триває ліквідація наслідків удару.

"Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети", - додав Корецький.

Також читайте: Росія масовано атакувала енергетичні та газові об’єкти України в кількох областях, - Міненерго

Автор: 

газ (10669) Нафтогаз (4474) обстріл (31158)
Зараз місцеві "енергетики" перетворяться на експертів-газовиків і напишуть: де захист? Це не правда - газу вдосталь, його просто раптово почали експортувати!
03.10.2025 14:05 Відповісти
Таки в землі газу вдосталь. Бо до відкриття сибірського газу -Москву опалювали газом з полтавщини.
03.10.2025 14:12 Відповісти
Я ж не сперечаюся: йоги ж доставит треба 🤷
03.10.2025 14:19 Відповісти
Я про те ж, що херачать по системі транспортування.
03.10.2025 14:41 Відповісти
"Жодного воєнного сенсу"

Вибачте, але трохи наївні розмірковування. Типу війна - це лицарські поєдинки в чистому полі. Русня поставила ціль - знищити Україну. Тому, нажаль, нічим не нехтує
03.10.2025 14:07 Відповісти
Так три рівні захисту давно ж побудовано. Лисий мустафа зуб давав....*****,ну як з такою владою воювати?
03.10.2025 14:12 Відповісти
який йо.нутий коментар корецького. ми значить бємо по заводах і газових підстанціях і розраховуємо, що вони не будуть ? для кого це кіно
03.10.2025 14:36 Відповісти
Ми знищуємо їхні нафтопереробні заводи, вони наші газопереробні - це війна, дитинко.
03.10.2025 15:53 Відповісти
 
 