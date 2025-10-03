РФ вчинила найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку війни: частина руйнувань - критичні, - "Нафтогаз"

У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Як зазначається, по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити

"Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Повідомляється, що нині на місці працюють фахівці "Нафтогазу", ДСНС та інші аварійні служби. Триває ліквідація наслідків удару.

"Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети", - додав Корецький.

