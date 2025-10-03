Росія масовано атакувала енергетичні та газові об’єкти України в кількох областях, - Міненерго

У ніч на 3 жовтня російські війська завдали ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетики в різних регіонах України, серед яких - газотранспортна інфраструктура.

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що атака була масованою та спрямованою на енергетичні об’єкти одразу в кількох областях. Пошкоджені й об’єкти газової інфраструктури.

Над ліквідацією наслідків ударів працюють рятувальники та енергетики.

