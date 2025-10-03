УКР
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
941 2

Росія масовано атакувала енергетичні та газові об’єкти України в кількох областях, - Міненерго

енергетика

У ніч на 3 жовтня російські війська завдали ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетики в різних регіонах України, серед яких - газотранспортна інфраструктура.

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що атака була масованою та спрямованою на енергетичні об’єкти одразу в кількох областях. Пошкоджені й об’єкти газової інфраструктури.

Над ліквідацією наслідків ударів працюють рятувальники та енергетики. 

Вся проблема в Ze, його 4-5 ссучених менеджерах та Слугами *****. Покі всі вонипрацюють на перемогу *****, Параша маштабірує виробництво дронів та раеет тощо. А Ze, його 4-5 менеджервв та Слугаи ***** мпштабіруют копупцію, власні рахунки по офшорах, утримання себе та прокурорсько-судівсько-мусарську шоблу.
Ze, його 4-5 менеджераии та Слугами ***** це ВИРОК Україні..
03.10.2025 10:51 Відповісти
Ну гундосий гандон офігєнно підставив Україну, зливши напередодні опалювального сезону наш єдиний козир - удари по нпз. Мерзоті ж так хотілося показати свою потужність і вилизати сраку Трампу що почав перліти по нпз кожен день, розкривши негласно енергоперестр'я. На людей йому насрати, зато нарешті Трамп "змінив думку", і тепер ця блювота Гундоса буде воювати до кордонів 91 року.
03.10.2025 11:24 Відповісти
 
 