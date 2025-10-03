Росія масовано атакувала енергетичні та газові об’єкти України в кількох областях, - Міненерго
У ніч на 3 жовтня російські війська завдали ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетики в різних регіонах України, серед яких - газотранспортна інфраструктура.
Про це повідомило Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що атака була масованою та спрямованою на енергетичні об’єкти одразу в кількох областях. Пошкоджені й об’єкти газової інфраструктури.
Над ліквідацією наслідків ударів працюють рятувальники та енергетики.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ze, його 4-5 менеджераии та Слугами ***** це ВИРОК Україні..