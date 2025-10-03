РУС
Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
920 2

Россия массированно атаковала энергетические и газовые объекты Украины в нескольких областях, - Минэнерго

В ночь на 3 октября российские войска нанесли ракетно-дроновых ударов по объектам энергетики в разных регионах Украины, среди которых - газотранспортная инфраструктура.

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что атака была массированной и направленной на энергетические объекты сразу в нескольких областях. Повреждены и объекты газовой инфраструктуры.

Над ликвидацией последствий ударов работают спасатели и энергетики.

Вся проблема в Ze, його 4-5 ссучених менеджерах та Слугами *****. Покі всі вонипрацюють на перемогу *****, Параша маштабірує виробництво дронів та раеет тощо. А Ze, його 4-5 менеджервв та Слугаи ***** мпштабіруют копупцію, власні рахунки по офшорах, утримання себе та прокурорсько-судівсько-мусарську шоблу.
Ze, його 4-5 менеджераии та Слугами ***** це ВИРОК Україні..
03.10.2025 10:51 Ответить
Ну гундосий гандон офігєнно підставив Україну, зливши напередодні опалювального сезону наш єдиний козир - удари по нпз. Мерзоті ж так хотілося показати свою потужність і вилизати сраку Трампу що почав перліти по нпз кожен день, розкривши негласно енергоперестр'я. На людей йому насрати, зато нарешті Трамп "змінив думку", і тепер ця блювота Гундоса буде воювати до кордонів 91 року.
03.10.2025 11:24 Ответить
 
 