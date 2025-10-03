Россия массированно атаковала энергетические и газовые объекты Украины в нескольких областях, - Минэнерго

В ночь на 3 октября российские войска нанесли ракетно-дроновых ударов по объектам энергетики в разных регионах Украины, среди которых - газотранспортная инфраструктура.

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что атака была массированной и направленной на энергетические объекты сразу в нескольких областях. Повреждены и объекты газовой инфраструктуры.

Над ликвидацией последствий ударов работают спасатели и энергетики.

