Россия массированно атаковала энергетические и газовые объекты Украины в нескольких областях, - Минэнерго
В ночь на 3 октября российские войска нанесли ракетно-дроновых ударов по объектам энергетики в разных регионах Украины, среди которых - газотранспортная инфраструктура.
Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что атака была массированной и направленной на энергетические объекты сразу в нескольких областях. Повреждены и объекты газовой инфраструктуры.
Над ликвидацией последствий ударов работают спасатели и энергетики.
Ze, його 4-5 менеджераии та Слугами ***** це ВИРОК Україні..