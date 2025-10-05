УКР
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
РФ ударила по об’єктах газової інфраструктури, які забезпечують газом у зимовий період. Є руйнування, - "Нафтогаз"

"Нафтогаз" заявив про найбільшу атаку по газовій інфраструктурі від початку війни

У ніч на 5 жовтня 2025 року війська РФ здійснили чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударом - цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Нафтогазу".

Як зазначається, внаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування. Фахівці Групи Нафтогаз спільно з рятувальними службами працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.

"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне - позбавити українців газу, тепла і світла", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Також читайте: РФ вчинила найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку війни: частина руйнувань - критичні, - "Нафтогаз"

Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз від початку повномасштабної війни.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 5 жовтня рашисти атакували дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

Автор: 

газ (10676) Нафтогаз (4476) обстріл (31191)
а хіба потужні зельоні відосики не захистили ?
показати весь коментар
05.10.2025 14:15 Відповісти
У відповідь вже полетіли Рожевий Фламіндіч і балаболістичні ракети "Довгий нептун язик"
показати весь коментар
05.10.2025 14:15 Відповісти
Спочатку по видобутку.
Тепер по сховищах.
Сибіга - рятуй зверненням!
Не будемо впадати у відчай - почитаемо зміст останнього відосику на листочку, написаному від руки, на дошці для об'яв.
показати весь коментар
05.10.2025 14:16 Відповісти
все згідно Оманського Плану
показати весь коментар
05.10.2025 14:16 Відповісти
Як бачимо те що Україна не б'є по рашистській енергетиці не заважає рашистам бити по українській енергетиці. А потім коли рашисти все наше зруйнують то оголосять про енергетичне чи повітряне перемир'я. І наш Зелений з радістю погодиться. І так кожного разу
показати весь коментар
05.10.2025 14:21 Відповісти
Україна б'є по енергетиці рашистів, просто ефект різний - там стоять годину у черзі за бензином на Сахаліні, тут готуються зимувати без світла і тепла всією країною.
показати весь коментар
05.10.2025 14:27 Відповісти
Удари по рашистським НПЗ це не рахується за енергетику. Інакше можна вважати що в Україні більше немає енергетики бо Сосія зруйнувала всі наші НПЗ ще в 2022 році.
показати весь коментар
05.10.2025 14:51 Відповісти
На тлі останніх атак росії на Україну ці новини звучать як глузування:
Шмигаль обіцяє більше дронів-перехоплювачів для ППО
Зеленський оголосив про контракти на безпілотники-перехоплювачі на понад 3 млрд грн.
Сирський оголосив, що ЗСУ створюють багаторівневу систему для протидії російським ударним безпілотникам Shahed та Gerbera.
Сирський оголосив про створення спеціального Командування безпілотних систем ППО.
Сирський наказав посилити перехоплення "Шахедів" на прикордонні.
Тимур Мамедов-Ткаченко анонсував запуск "повноцінної" системи перехоплення російських дронів "Чисте небо".
Усі вищезгадані новини пролунали протягом трьох місяців.
Як і все, що робиться в нашій країні - поки що це лише гасла та освоєння грошей.
Сергій Погребецький
показати весь коментар
05.10.2025 14:22 Відповісти
та то все фігня!
оно дід касьян майдан збирає!
бо, зелені гниді, за яких він люто топив, відібрали прєлєсть.
показати весь коментар
05.10.2025 14:25 Відповісти
Не поділили лаве.
Просто так такі люди не виходять мітингувати
показати весь коментар
05.10.2025 15:01 Відповісти
Це ти про Майдан?
показати весь коментар
05.10.2025 15:16 Відповісти
Ніхрена він не збирає,він так сам і сказав ' це не бунт,не майдан,це мирна акція" , я просто постою як дурень і на цьому всьо.
показати весь коментар
05.10.2025 15:35 Відповісти
я, завтра у 11:50 буду проходити біля золотих воріт.
це, не майдан і не непокора!
це, я там буду проходити!
показати весь коментар
05.10.2025 15:39 Відповісти
кремлівський маньяк готує українців до зими
показати весь коментар
05.10.2025 14:31 Відповісти
Судя по обстрелам орков они в Фламинго не верят и не боятся ответки.
показати весь коментар
05.10.2025 14:32 Відповісти
Ворог творить геноцид проти українського народу ,на жаль гідної відповіді по рашиських чортах немає ,вже ніхто не вірить цій владі.
показати весь коментар
05.10.2025 14:37 Відповісти
Є руйнування -немає ППО. Ну звісно....партнери ж у всьому винні.
показати весь коментар
05.10.2025 14:42 Відповісти
Це проблеми нафтогазу і нашого уряду
показати весь коментар
05.10.2025 14:53 Відповісти
 
 