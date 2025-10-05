РФ ударила по об’єктах газової інфраструктури, які забезпечують газом у зимовий період. Є руйнування, - "Нафтогаз"
У ніч на 5 жовтня 2025 року війська РФ здійснили чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударом - цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Нафтогазу".
Як зазначається, внаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування. Фахівці Групи Нафтогаз спільно з рятувальними службами працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.
"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне - позбавити українців газу, тепла і світла", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз від початку повномасштабної війни.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 5 жовтня рашисти атакували дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.
Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.
