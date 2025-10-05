Сьогоднішня атака на Львівщину була наймасштабнішою від початку вторгнення РФ: кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб
Сьогодні, 5 жовтня, вночі ворог вчинив наймасштабнішу атаку на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 "шахедів" і 23 крилаті ракети. Значну частину ворожих цілей вдалося знищити.
"На превеликий жаль, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще восьмеро – постраждали", - зазначив голова ОВА.
Наголошується. Що цілі ракет і "шахедів" практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону.
"Запевняю, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, у тому числі й аміаку", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок влучання ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка на Львівщині. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.
