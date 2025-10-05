УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Львівщину
1 449 12

Сьогоднішня атака на Львівщину була наймасштабнішою від початку вторгнення РФ: кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб

Наймасштабніша атака на Львівщину 5 жовтня

Сьогодні, 5 жовтня, вночі ворог вчинив наймасштабнішу атаку на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 "шахедів" і 23 крилаті ракети. Значну частину ворожих цілей вдалося знищити.

"На превеликий жаль, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще восьмеро – постраждали", - зазначив голова ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог знищив приватний будинок на Львівщині, є інформація про людей під завалами, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наголошується. Що цілі ракет і "шахедів" практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону.

"Запевняю, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, у тому числі й аміаку", - додав він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок влучання ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка на Львівщині. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.

Автор: 

обстріл (31191) Львівська область (2581)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Наслідки брехні зеленої гниди, яка тільки бреше про промисловий випуск Фламінго, довгого Нептуна, ітд.
Де удари цими ракетами по рашці у відповідь ?
Розккрадає кошти на цій брехні і сміється відкрито з людей.
показати весь коментар
05.10.2025 16:04 Відповісти
+4
Если это самая масштабная атака за всю войну, то Львовщина и войны то еще не видела.
показати весь коментар
05.10.2025 16:19 Відповісти
+3
Ракети по єдиному лохотрону крутяться, маєтки в Європу мутяться!
показати весь коментар
05.10.2025 16:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наслідки брехні зеленої гниди, яка тільки бреше про промисловий випуск Фламінго, довгого Нептуна, ітд.
Де удари цими ракетами по рашці у відповідь ?
Розккрадає кошти на цій брехні і сміється відкрито з людей.
показати весь коментар
05.10.2025 16:04 Відповісти
Ракети по єдиному лохотрону крутяться, маєтки в Європу мутяться!
показати весь коментар
05.10.2025 16:12 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 16:36 Відповісти
А їх за що? Вони ж не голосували за Зебіла
показати весь коментар
05.10.2025 16:14 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 16:34 Відповісти
Если это самая масштабная атака за всю войну, то Львовщина и войны то еще не видела.
показати весь коментар
05.10.2025 16:19 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 16:35 Відповісти
будь они вечно прокляты-******** рашистские!бог не фраер-он всё видит!покарает он их,страшно покарает!
показати весь коментар
05.10.2025 16:34 Відповісти
Це все говорить про те, що санкції і гайкові ключі не працюють, ніякої ролі в утиску кацапії, ці рівні ось наступний пакет, а за ним інший, це не те... Не потрібно грати в рівні, потрібні тески, щоб затиснути яйця підара ***** назавжди, тески і тільки тески. Перегляд санкцій посилення триває місяцями, роками, але люди гинуть зараз, зараз...
показати весь коментар
05.10.2025 16:51 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 17:16 Відповісти
 
 