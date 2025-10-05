УКР
Ворог знищив приватний будинок на Львівщині, є інформація про людей під завалами, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники та поліцейські працюють на місцях російських ударів. Внаслідок масованого комбінованого удару ворога найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. Пошкоджено півтора десятка житлових будинків, об’єкти енергетики, онкологічний центр.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Львівщині ворог знищив приватний будинок. Загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина. Попередньо, є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники, триває розбір.

У Запоріжжі загинула одна людина, понад десятеро - поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про масовану атаку РФ: Ворог застосував понад 50 ракет і близько 500 дронів. ФОТОрепортаж

"ДСНС і поліція з перших хвилин - на місцях під високою загрозою повторних ударів. Максимум сил і підрозділів спрямовано на порятунок і допомогу постраждалим.

Загалом до ліквідації наслідків та фіксації злочинів залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських: вибухотехніки, слідчі, спеціальні аварійно-рятувальні загони, психологи, кінологи.

Рятувальники ліквідували 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки. Слідчі вже прийняли понад 250 заяв про руйнування у Запоріжжі та 140 - у Львові", - зауважив Клименко.

Через обстріли без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах.

Майже 400 Пунктів Незламності на базі наших підрозділів уже працюють по всій країні. За необхідності будуть розгорнуті додаткові: там можна зігрітись, підзарядити телефони, отримати допомогу. Кожен рятувальник і поліцейський - поруч із людьми.

Читайте: Індустріальний парк Sparrow горить після атаки РФ у Львові. ФОТО

"Мета цих ударів очевидна - посіяти паніку напередодні зими, зокрема у віддалених від фронту регіонах. Але ми знаємо, як діяти. Україна вистоїть перед цим терором, як вистоює щодня", - резюмує Клименко.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хрипатий торчок вже як статист повідомив скільки чого і куди прилітало. В нього інформація від першоджерела - прямо з лубянки, напевно.
05.10.2025 14:04 Відповісти
"Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки зафіксовано прильоти по одному з об'єктів критичної інфраструктури Дрогобицького району"-голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.
Там кожен місцевий знає,куди бють і вже не перший рік. То,може би укріпили ппо там,або перенеслись,бо касапські оператори вивчили вже той маршрут напамять за кілька років.
05.10.2025 15:22 Відповісти
 
 