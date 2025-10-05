Ворог знищив приватний будинок на Львівщині, є інформація про людей під завалами, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники та поліцейські працюють на місцях російських ударів. Внаслідок масованого комбінованого удару ворога найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. Пошкоджено півтора десятка житлових будинків, об’єкти енергетики, онкологічний центр.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Львівщині ворог знищив приватний будинок. Загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина. Попередньо, є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники, триває розбір.

У Запоріжжі загинула одна людина, понад десятеро - поранені.

"ДСНС і поліція з перших хвилин - на місцях під високою загрозою повторних ударів. Максимум сил і підрозділів спрямовано на порятунок і допомогу постраждалим.

Загалом до ліквідації наслідків та фіксації злочинів залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських: вибухотехніки, слідчі, спеціальні аварійно-рятувальні загони, психологи, кінологи.

Рятувальники ліквідували 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки. Слідчі вже прийняли понад 250 заяв про руйнування у Запоріжжі та 140 - у Львові", - зауважив Клименко.

Через обстріли без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах.

Майже 400 Пунктів Незламності на базі наших підрозділів уже працюють по всій країні. За необхідності будуть розгорнуті додаткові: там можна зігрітись, підзарядити телефони, отримати допомогу. Кожен рятувальник і поліцейський - поруч із людьми.

"Мета цих ударів очевидна - посіяти паніку напередодні зими, зокрема у віддалених від фронту регіонах. Але ми знаємо, як діяти. Україна вистоїть перед цим терором, як вистоює щодня", - резюмує Клименко.

