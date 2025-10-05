Враг уничтожил частный дом на Львовщине, есть информация о людях под завалами, - Клименко. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели и полицейские работают на местах российских ударов. В результате массированного комбинированного удара врага больше всего пострадали Львовщина и Запорожье. Повреждены полтора десятка жилых домов, объекты энергетики, онкологический центр.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Львовщине враг уничтожил частный дом. Погибли четыре человека, среди которых 15-летняя девушка. Предварительно, есть информация о людях под завалами. На месте работают спасатели, продолжается разбор.

В Запорожье погиб один человек, более десяти - ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о массированной атаке РФ: Враг применил более 50 ракет и около 500 дронов. ФОТОрепортаж









"ГСЧС и полиция с первых минут - на местах под высокой угрозой повторных ударов. Максимум сил и подразделений направлено на спасение и помощь пострадавшим.

Всего к ликвидации последствий и фиксации преступлений привлечено более тысячи спасателей и полицейских: взрывотехники, следователи, специальные аварийно-спасательные отряды, психологи, кинологи.

Спасатели ликвидировали 10 из 13 пожаров, возникших в результате атаки. Следователи уже приняли более 250 заявлений о разрушениях в Запорожье и 140 - во Львове", - отметил Клименко.

Из-за обстрелов без электроснабжения остались более 110 тысяч абонентов в разных регионах.

Почти 400 Пунктов Несокрушимости на базе наших подразделений уже работают по всей стране. При необходимости будут развернуты дополнительные: там можно согреться, подзарядить телефоны, получить помощь. Каждый спасатель и полицейский - рядом с людьми.

Читайте: Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО

"Цель этих ударов очевидна - посеять панику накануне зимы, в частности в отдаленных от фронта регионах. Но мы знаем, как действовать. Украина выстоит перед этим террором, как выстоит каждый день", - резюмирует Клименко.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый.Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ