Сегодняшняя атака на Львовскую область была самой масштабной с начала вторжения РФ: количество пострадавших увеличилось до 8 человек.

Сегодня, 5 октября, ночью враг совершил самую масштабную атаку на Львовщину с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в зону ответственности Воздушного командования "Запад" зашло около 163 воздушные цели: предварительно 140 "шахедов" и 23 крылатые ракеты. Значительную часть вражеских целей удалось уничтожить.



"К большому сожалению, в результате вражеской атаки погибли четыре человека, еще восемь - пострадали", - отметил глава ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил частный дом на Львовщине, есть информация о людях под завалами, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подчеркивается. Что цели ракет и "шахедов" практически те же - жилые дома, больницы, гражданские промышленные объекты. Добавились лишь объекты газотранспортной инфраструктуры области, что является особенно циничным в условиях похолодания и начала отопительного сезона.



"Уверяю, что никаких выбросов вредных веществ, кроме продуктов горения, не зафиксировано, в том числе и аммиака", - добавил он.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, ранее сообщалось, что в результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка на Львовщине. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых - 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте.