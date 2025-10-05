РУС
Новости Атака БПЛА на Львовщину
1 377 12

Сегодняшняя атака на Львовскую область была самой масштабной с начала вторжения РФ: количество пострадавших увеличилось до 8 человек.

Самая масштабная атака на Львовскую область 5 октября

Сегодня, 5 октября, ночью враг совершил самую масштабную атаку на Львовщину с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в зону ответственности Воздушного командования "Запад" зашло около 163 воздушные цели: предварительно 140 "шахедов" и 23 крылатые ракеты. Значительную часть вражеских целей удалось уничтожить.

"К большому сожалению, в результате вражеской атаки погибли четыре человека, еще восемь - пострадали", - отметил глава ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил частный дом на Львовщине, есть информация о людях под завалами, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подчеркивается. Что цели ракет и "шахедов" практически те же - жилые дома, больницы, гражданские промышленные объекты. Добавились лишь объекты газотранспортной инфраструктуры области, что является особенно циничным в условиях похолодания и начала отопительного сезона.

"Уверяю, что никаких выбросов вредных веществ, кроме продуктов горения, не зафиксировано, в том числе и аммиака", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка на Львовщине. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых - 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте.

обстрел (29849) Львовская область (3031)
+6
Наслідки брехні зеленої гниди, яка тільки бреше про промисловий випуск Фламінго, довгого Нептуна, ітд.
Де удари цими ракетами по рашці у відповідь ?
Розккрадає кошти на цій брехні і сміється відкрито з людей.
05.10.2025 16:04 Ответить
+4
Если это самая масштабная атака за всю войну, то Львовщина и войны то еще не видела.
05.10.2025 16:19 Ответить
+3
пам'ятається як ціни на хати злетіли в рази весною 2022!
як вам галицькі рагулі?
ви ж там люто чморили "східняків" за нетаку українську?
то, те що у вас сталося вчора, у харкові, херсоні, запоріжжі..... кожного дня!!!!
05.10.2025 16:11 Ответить
Наслідки брехні зеленої гниди, яка тільки бреше про промисловий випуск Фламінго, довгого Нептуна, ітд.
Де удари цими ракетами по рашці у відповідь ?
Розккрадає кошти на цій брехні і сміється відкрито з людей.
05.10.2025 16:04 Ответить
Ракети по єдиному лохотрону крутяться, маєтки в Європу мутяться!
05.10.2025 16:12 Ответить
05.10.2025 16:36 Ответить
таке, як скажете!
навіщо вони потрібні, коли геніальний доні от от відсипле тамагавки.
два три тижні.....
05.10.2025 16:12 Ответить
пам'ятається як ціни на хати злетіли в рази весною 2022!
як вам галицькі рагулі?
ви ж там люто чморили "східняків" за нетаку українську?
то, те що у вас сталося вчора, у харкові, херсоні, запоріжжі..... кожного дня!!!!
05.10.2025 16:11 Ответить
А їх за що? Вони ж не голосували за Зебіла
05.10.2025 16:14 Ответить
05.10.2025 16:34 Ответить
Если это самая масштабная атака за всю войну, то Львовщина и войны то еще не видела.
05.10.2025 16:19 Ответить
05.10.2025 16:35 Ответить
будь они вечно прокляты-******** рашистские!бог не фраер-он всё видит!покарает он их,страшно покарает!
05.10.2025 16:34 Ответить
Це все говорить про те, що санкції і гайкові ключі не працюють, ніякої ролі в утиску кацапії, ці рівні ось наступний пакет, а за ним інший, це не те... Не потрібно грати в рівні, потрібні тески, щоб затиснути яйця підара ***** назавжди, тески і тільки тески. Перегляд санкцій посилення триває місяцями, роками, але люди гинуть зараз, зараз...
05.10.2025 16:51 Ответить
05.10.2025 17:16 Ответить
 
 