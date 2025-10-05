Сегодняшняя атака на Львовскую область была самой масштабной с начала вторжения РФ: количество пострадавших увеличилось до 8 человек.
Сегодня, 5 октября, ночью враг совершил самую масштабную атаку на Львовщину с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в зону ответственности Воздушного командования "Запад" зашло около 163 воздушные цели: предварительно 140 "шахедов" и 23 крылатые ракеты. Значительную часть вражеских целей удалось уничтожить.
"К большому сожалению, в результате вражеской атаки погибли четыре человека, еще восемь - пострадали", - отметил глава ОВА.
Подчеркивается. Что цели ракет и "шахедов" практически те же - жилые дома, больницы, гражданские промышленные объекты. Добавились лишь объекты газотранспортной инфраструктуры области, что является особенно циничным в условиях похолодания и начала отопительного сезона.
"Уверяю, что никаких выбросов вредных веществ, кроме продуктов горения, не зафиксировано, в том числе и аммиака", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка на Львовщине. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых - 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де удари цими ракетами по рашці у відповідь ?
Розккрадає кошти на цій брехні і сміється відкрито з людей.
навіщо вони потрібні, коли геніальний доні от от відсипле тамагавки.
два три тижні.....
як вам галицькі рагулі?
ви ж там люто чморили "східняків" за нетаку українську?
то, те що у вас сталося вчора, у харкові, херсоні, запоріжжі..... кожного дня!!!!