УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10792 відвідувача онлайн
Новини Відео
5 046 10

Батько вбитої російським ударом 15-річної дівчини на Львівщині приїхав із фронту до зруйнованого будинку. ВIДЕО

5 жовтня, російські загарбники вдарили по селу Лапаївка на Львівщині і вбили чотирьох людей з однієї родини. Серед загиблих були 15-річна Анастасія Гриців та її мама Уляна.

Тато Насті, - Володимир, дізнався про втрату доньки, перебуваючи на фронті, - він приїхав на рідну Львівщину попрощатися з дитиною, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах, Володимир, який вже понад три роки захищає Україну на фронті, кладе троянди на руїни будинку, де загинула його донька.

Також читайте: 15-річна Анастасія Гриців загинула внаслідок масованої атаки РФ на Львівщину. ФОТО

Автор: 

армія рф (18944) обстріл (31210) Львівська область (2584)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Щирі співчуття тобі воїне 😔
показати весь коментар
06.10.2025 15:07 Відповісти
+29
Будьте прокляті кацапські варвари до сьомого коліна ,що б ви всі виздихали разом найкривавішим терористом путіном.
показати весь коментар
06.10.2025 15:10 Відповісти
+26
Співчуття тобі солдат.
Тримайся, брате.
показати весь коментар
06.10.2025 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щирі співчуття тобі воїне 😔
показати весь коментар
06.10.2025 15:07 Відповісти
Співчуття тобі солдат.
Тримайся, брате.
показати весь коментар
06.10.2025 15:09 Відповісти
Тримайся Чоловіче. Ця Біль надовго. Щирі співчуття.
показати весь коментар
06.10.2025 15:09 Відповісти
Будьте прокляті кацапські варвари до сьомого коліна ,що б ви всі виздихали разом найкривавішим терористом путіном.
показати весь коментар
06.10.2025 15:10 Відповісти
До сто сьомого!! Амінь.
показати весь коментар
06.10.2025 15:13 Відповісти
Жалко дівчіну, як свою дитину! ((
показати весь коментар
06.10.2025 15:10 Відповісти
Царство Небесне загиблій родині. Мужності тобі, воїн
показати весь коментар
06.10.2025 15:22 Відповісти
важко все це…. дуже важко….
показати весь коментар
06.10.2025 15:26 Відповісти
Дуже шкода всю родину , а щодо дитини , то як скажу так ,
що чужих дітей небуває 🥲
показати весь коментар
06.10.2025 16:02 Відповісти
Кацапи повинні здохнути
показати весь коментар
06.10.2025 16:23 Відповісти
 
 