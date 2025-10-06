Батько вбитої російським ударом 15-річної дівчини на Львівщині приїхав із фронту до зруйнованого будинку. ВIДЕО

5 жовтня, російські загарбники вдарили по селу Лапаївка на Львівщині і вбили чотирьох людей з однієї родини. Серед загиблих були 15-річна Анастасія Гриців та її мама Уляна.

Тато Насті, - Володимир, дізнався про втрату доньки, перебуваючи на фронті, - він приїхав на рідну Львівщину попрощатися з дитиною, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах, Володимир, який вже понад три роки захищає Україну на фронті, кладе троянди на руїни будинку, де загинула його донька.

