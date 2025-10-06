РУС
Новости Обстрелы Черниговщины
656 1

Обстрел возле модульного городка в Чернигове: снаряд упал в 30 метрах от жилого квартала

удар по чернигову

В Чернигове зафиксирован обстрел неподалеку модульного городка для переселенцев.

Снаряд упал примерно в 30 метрах от жилого квартала, где проживают около сотни семей.

По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

обстрел (29867) Чернигов (931) Черниговская область (1311) Черниговский район (87)
А переселенці на карті пуйла визначені?
06.10.2025 16:17 Ответить
 
 