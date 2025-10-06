Обстрел возле модульного городка в Чернигове: снаряд упал в 30 метрах от жилого квартала
В Чернигове зафиксирован обстрел неподалеку модульного городка для переселенцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Снаряд упал примерно в 30 метрах от жилого квартала, где проживают около сотни семей.
По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.
