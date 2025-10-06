УКР
Новини Обстріли Чернігівщини
972 1

Обстріл біля модульного містечка у Чернігові: снаряд впав за 30 метрів від житлового кварталу

удар по чернігову

У Чернігові зафіксовано обстріл неподалік модульного містечка для переселенців.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Снаряд впав приблизно за 30 метрів від житлового кварталу, де проживають близько сотні родин.

За попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.

Автор: 

обстріл (31210) Чернігів (835) Чернігівська область (1091) Чернігівський район (89)
Коментувати
Сортувати:
А переселенці на карті пуйла визначені?
06.10.2025 16:17 Відповісти
 
 