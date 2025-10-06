Обстріл біля модульного містечка у Чернігові: снаряд впав за 30 метрів від житлового кварталу
У Чернігові зафіксовано обстріл неподалік модульного містечка для переселенців.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Снаряд впав приблизно за 30 метрів від житлового кварталу, де проживають близько сотні родин.
За попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.
