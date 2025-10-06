Масований удар по Херсонщині: загинула жінка, поранено 20 людей, серед них діти

На Херсонщині внаслідок масованих обстрілів російських військ загинула жінка, ще 20 людей отримали поранення, серед них четверо дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську облпрокуратуру, атаки відбувалися протягом усього дня 6 жовтня.

За даними слідства, росіяни били по населених пунктах області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, дронів різних типів та ракетами.

У Степанівці внаслідок удару РСЗВ загинула жінка, травм зазнали шестеро людей, серед них троє дітей. Уранці у Чорнобаївці обстріл поранив сімох цивільних, у тому числі дитину. Вдень неподалік села ще один чоловік отримав поранення під час атаки дрона.

Також у Херсоні постраждали шестеро людей через вибухи снарядів, які окупанти скидали з безпілотників. Пошкоджено понад сотню приватних будинків, школу, магазин і господарські споруди.

За процесуального керівництва прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів за статтею 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі продовжують документувати наслідки чергових злочинів армії РФ.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулого тижня росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів Харківщини, загинуло 5 осіб, постраждало - 32 людини.