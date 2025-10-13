Российский дрон попал в магазин в Семеновке Черниговской области: погиб человек. ФОТО
Один человек погиб, еще один - травмирован в результате российского удара БпЛП по городу Семеновка Новгород-Северского района на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, вражеский дрон попал в магазин, возник пожар. На месте работают все профильные службы.
Больше информации о вражеском ударе на эту минуту не известно.
Ранее сообщалось, что РФ ударила по объектам инфраструктуры на Черниговщине, 5 гражданских ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль