Российский дрон попал в магазин в Семеновке Черниговской области: погиб человек. ФОТО

Один человек погиб, еще один - травмирован в результате российского удара БпЛП по городу Семеновка Новгород-Северского района на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вражеский дрон попал в магазин, возник пожар. На месте работают все профильные службы.

Также читайте: Россияне атаковали Семеновскую громаду на Черниговщине: двое раненых, поврежден объект энергоинфраструктуры. ФОТОрепортаж







Больше информации о вражеском ударе на эту минуту не известно.

Ранее сообщалось, что РФ ударила по объектам инфраструктуры на Черниговщине, 5 гражданских ранены.

