Російський дрон влучив у магазин у Семенівці на Чернігівщині: загинула людина. ФОТО
Одна людина загинула, ще одна - травмована внаслідок російського удару БпЛП по місту Семенівка Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, ворожий дрон влучив у магазин, виникла пожежа. На місці працюють усі профільні служби.
Більше інформації про ворожий удар на цю хвилину не відомо.
Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Чернігівщині, 5 цивільних поранені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль