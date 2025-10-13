УКР
Російський дрон влучив у магазин у Семенівці на Чернігівщині: загинула людина. ФОТО

Одна людина загинула, ще одна - травмована внаслідок російського удару БпЛП по місту Семенівка Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ворожий дрон влучив у магазин, виникла пожежа. На місці працюють усі профільні служби.

удар по магазину в Семенівці
удар по магазину в Семенівці
удар по магазину в Семенівці

Більше інформації про ворожий удар на цю хвилину не відомо.

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Чернігівщині, 5 цивільних поранені.

