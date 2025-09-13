Росіяни атакували Семенівську громаду на Чернігівщині: двоє поранених, пошкоджено об’єкт енергоінфраструктури. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 вересня, вдень Росія атакувала ударними безпілотниками Семенівську громаду в Чернігівській області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із дронів влучив у подвір’я житлового будинку в Семенівці, унаслідок атаки осколкового поранення зазнав 51-річний місцевий мешканець. Зараз він отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Ще одна місцева мешканка дістала легке ушкодження, вона не потребувала допомоги.



Крім того, ворожою атакою пошкоджено обʼєкт енергоінфраструктури. Наразі без електропостачання залишаються 7 населених пунктів громади.

"Місцева критична інфраструктура, зокрема лікарня, працює у штатному режимі. На території громади розгорнуто чотири пункти незламності. Всі необхідні служби залучені до робіт з відновлення", - зазначив голова ОВА.



