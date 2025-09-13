Россияне атаковали Семеновскую громаду на Черниговщине: двое ранены, поврежден объект энергоинфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 13 сентября, днем Россия атаковала ударными беспилотниками Семеновскую громаду на Черниговщине, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один из дронов попал во двор жилого дома в Семеновке, вследствие атаки осколочное ранение получил 51-летний местный житель. Сейчас он получает необходимую помощь в медицинском учреждении. Еще одна местная жительница получила легкое повреждение, в помощи она не нуждалась.



Кроме того, вражеской атакой поврежден объект энергоинфраструктуры. Сейчас без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов громады.

"Местная критическая инфраструктура, в частности больница, работает в штатном режиме. На территории громады развернуты четыре пункта несокрушимости. Все необходимые службы привлечены к работам по восстановлению", - отметил председатель ОВА.



