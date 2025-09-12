На Черниговщине возросло количество атак РФ с воздуха, - ОВА

В Черниговской области растет количество атак дронами и интенсивность артиллерийских ударов.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, только за 11 сентября на Черниговщине зафиксировали 37 обстрелов. В 21 населенном пункте прозвучали 52 взрыва, под ударом оказались четыре района.

"Увеличилось количество атак с воздуха - больше всего "шахедов" и FPV-дронов", - отметил Чаус.

По его словам, в Чернигове 11 сентября из-за вероятного попадания дрона "Герань" повреждены здания одного из предприятий. Также в Нежинском и Корюковском районах в результате дроновых атак в лесу произошел пожар на площади более 1 га, который удалось локализовать.

