На Черниговщине возросло количество атак РФ с воздуха, - ОВА
В Черниговской области растет количество атак дронами и интенсивность артиллерийских ударов.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, только за 11 сентября на Черниговщине зафиксировали 37 обстрелов. В 21 населенном пункте прозвучали 52 взрыва, под ударом оказались четыре района.
"Увеличилось количество атак с воздуха - больше всего "шахедов" и FPV-дронов", - отметил Чаус.
По его словам, в Чернигове 11 сентября из-за вероятного попадания дрона "Герань" повреждены здания одного из предприятий. Также в Нежинском и Корюковском районах в результате дроновых атак в лесу произошел пожар на площади более 1 га, который удалось локализовать.
